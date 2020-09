Vicepreședintele Consiliului Județean, Viorel Seredenciuc, a catalogat drept ”tupeu” declarațiile de astăzi ale social democratei Mirela Elena Adomnicăi, care s-a arătat surprinsă că modernizarea unor drumuri județene a început abia acum în condițiile în care finanțarea a fost asigurată de guvernul PSD încă din 2017 arătând că întârzierea s-a datorat tot Guvernului PSD care a dat OUG 114/2018 care a bulversat toata activitatea economica si de investiții din primarii si consilii județene. ”Este de neînțeles tupeul unora de a ne atrage atenția ca unele proiecte de drumuri județene nu sunt finalizate, fiind semnate contractele de finanțare in decembrie 2017. Îi readucem aminte ca OUG 114/2018, ordonanța dată de guvernarea PSD, a bulversat toata activitatea economica si de investiții din primarii si consilii județene. Astfel, proiectele de infrastructura rutiera ale Consiliului Județean Suceava au avut nevoie de modificări importante in ce privește finanțarea lor, întrucât guvernul PSD a refuzat sa acopere diferențele de cofinanțare datorate acelei nefericite ordonanțe. Numai pentru proiectul major al Axei rutiere Iași – Suceava , Consiliul Județean a fost nevoit sa achite o cofinanțare suplimentara de cca. 20 de milioane de euro, apelând la un credit. De asemenea, in haosul creat, a fost nevoie de reluarea mai multor licitații de atribuire a lucrărilor, pentru proiecte PNDL de exemplu, si de refacere a documentațiilor, in “lumina” noii ordonanțe, întrucât s-au modificat substanțial indicatorii tehnico-economici iar constructorii nu participau la licitații”, a declarat Seredenciuc.