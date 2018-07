Faimoasa jucătoare americană de tenis, Serena Williams, şi-a dedicat evoluţia de la turneul de anul acesta de la Wimbledon „tuturor mamelor din lume”, potrivit contactmusic.com.

Starul, în vârstă de 36 de ani – care a dat naştere fiicei sale, Alexis Olympia, anul trecut în luna septembrie – s-a întors în activitatea competiţională mai devreme în acest an şi, în ciuda faptului că a pierdut partida disputată cu Angelique Kerber sâmbătă, la Londra, Serena a profitat de ocazie pentru a reflecta asupra experienţei sale.

Foarte emoţionată, Serena, a declarat, conform sursei citate: „ Sunt cu adevărat fericită că am ajuns atât de departe. Este cu siguranţă dezamăgitor, dar nu am voie să fiu dezamăgită, am atâtea lucruri pe care le aştept cu nerăbdare, abia acum încep de fapt. Abia aştept. Sunt pur şi simplu eu şi asta e tot ce pot fi. Pentru toate mamele din lume: am jucat pentru voi astăzi şi chiar m-am străduit.”

Serena – care este căsătorită cu co-fondatorul Reddit, Alexis Ohanian, din noiembrie 2017 – a fost susţinută din loja regală de la Wimbledon de buna ei prietenă, ducesa de Sussex, care a asistat la joc alături de ducesa de Cambridge.

La începutul acestei luni, sportiva a dezvăluit că a plâns când a aflat că a pierdut momentul în care fiica ei a făcut primii paşi. În acele momente, jucătoarea de tenis era ocupată cu pregătirile de la All England Club, în London, iar Alexis Olympia a păşit pentru prima oară. După acest moment, Serena a scris pe Twitter: „A făcut primii ei paşi… mă antrenam şi am pierdut momentul. Am plâns”.

Anterior, Serena a recunoscut că s-a rugat şi a lăcrimat când a încetat alăptarea fetiţei. Ea a spus: „Pur şi simplu am aşezat-o pe Olympia în braţe, am vorbit cu ea, ne-am rugat. I-am spus: ‘Uite, acum ne vom opri. Mami trebuie să facă asta.’ Am plâns puţin, dar nu atât de mult cât mi-am imaginat… După ce m-am oprit din alăptat am slăbit considerabil într-o singură săptămână. A fost o nebunie. Tot scădeam în greutate. Atunci am înţeles că totul este diferit.”