Serena Williams s-a aventurat deja in industria modei, dar acum este timpul sa adauge ceva nou, deoarece lanseaza o linie de bijuterii!

Serena Williams nu este doar o jucatoare de tenis uimitoare, este si o mama, o sotie devotata, un designer de moda si acum poate adauga in CV-ul sau si impresionanta functie de designer de bijuterii.

Cand Williams se afla pe teren, nu doar stilul in care joaca ii tine in priza pe fani. Ci si stilul fashion ii face pe acestia sa o admire si sa ii venereze aspectul. In plus, ea poarta coliere si cercei, bratari si inele in aproape fiecare joc. Acum le poate purta chiar pe cele din propria colectie. Pentru ca Serena Williams intra pe piata cu o noua afacere: propria linie de bijuterii.

„Sunt obsedata de formele de inima”, spune ea. „Daca te intorci si te uiti la fotografii, in aproape toate meciurile mele – 99% din timp – ma vezi purtand un fel de colier cu o forma de inima.”

Deci avea sens in totalitate noua afacere pe care Serena a vrut sa o deschida. Asa ca in aceasta luna sportiva si-a prezentat prima linie de bijuterii, care contine piese precum inele, bratari si coliere, o eticheta-pandantiv pentru catei incrustata cu diamante si cercei cu diamante, gravati cu diverse cuvinte: SEXY, LOVE etc .

In total, exista 70 de piese de baza in aceasta colectie, iar ca o marja de pret discutam de piese cu o valoare intre 299 si 10.000 de dolari.

In timp ce piesele ar putea fi putin piperate ca pret, acest lucru se datoreaza faptului ca Williams este alergica la o multime de metale, asa ca a dorit piese proiectate cu aur real sau bijuterii din argint pur.

Intrebata de ce si-a dorit sa intre si pe aceasta nisa, Serena a raspuns foarte convingator ca ea se regaseste mai peste tot.

„Sunt cate un pic peste tot”, spune ea. „Atat pe covorul rosu cat si pe terenul de tenis nu trebuie sa schimbati diverse piese neaparat, dar puteti adauga piese noi oricand – ceva mai indraznet sau mai puternic sau chiar o piesa care are un cuvant inscriptionat pe ea – chiar daca este o piesa mai delicata. Este vorba doar de a va exprima liber”.

Cand a vorbit pentru prima data despre colectia ei de bijuterii, in cadrul unui interviu dat pentru revista Vogue, ea a mentionat ca toate piesele ei sunt menite sa fie diverse, pentru a putea lua cat mai multe piese si pentru a le putea diversifica de la un eveniment la altul.