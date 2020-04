Sergentul sanitar Obreja Gabriela-Luminița are vârsta de 26 de ani și face parte din echipa medicală a Spitalului Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca care sprijină în această perioadă Spitalul Județean de Urgență din Suceava, au anunțat cei de la Ministerul Apărării Naționale pe pagina de facebook a instituției.

A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie „Dunărea de Jos” din Galați, specializarea „Asistent medical general” și Școala Militară de Subofițeri Sanitari din Sibiu. Lucrează la Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” din Cluj-Napoca, Compartimentul Primire Urgențe, din anul 2019.

Mesajul colegei noastre:

„Alături de colegii mei, am venit în sprijinul celor de la Spitalul Județean de Urgență Suceava pentru a-i ajuta să treacă peste aceste momente grele provocate de acest inamic nevăzut numit Coronavirus. Este o perioadă foarte dificilă pentru noi, dar mai ales pentru cei de aici. Doar împreună vom putea reuși!

Am o recomandare pentru cetățenii țării: să stea în casă, doar așa ne vor putea ajuta să ne întoarcem cu bine acasă și îi vor putea proteja pe cei dragi. Sper să fie bine!”