Dupa un sfarsit de an 2019 plin de succes, gigantii tehnologiei precum Apple, Samsung, Google imping limitele de performanta in materie de smartphone si au de gand sa livreze dispozitive cu tehnologie din ce in ce mai performanta.

De la introducerea 5G pana la furnizarea de experiente pe ecran complet si camere multiple, producatorii de smartphone-uri dezvolta dispozitive mai puternice si mai atragatoare din punct de vedere estetic. Iata o privire asupra smartphone-urilor mult asteptate in 2020:

Apple

In 2020 se vor vedea mai multe variante iPhone cu functii 5G activate. Noul iPhone 12 poate veni fara o nota si autentificare faciala. Varianta premium a iPhone 2020 poate veni cu o camera frontala sub ecran. Compania de smartphone-uri va readuce Touch ID si va introduce, de asemenea, un senzor de amprenta afisat.

Preturile au fost intotdeauna un aspect interesant al dispozitivelor Apple. Desi unii analisti considera ca noile smartphone-uri nu vor fi la fel de scumpe in comparatie cu iPhone 11 lansat in septembrie 2019, este inca de vazut cum Apple isi surprinde fanii atunci cand aceste noi tehnologii se reunesc. Zvonurile sugereaza ca smartphone-ul va veni pe un ecran compact de 4,7 inchi si pe butonul traditional de pornire. IPhone 9, care va fi numit probabil iPhone SE2, va purta cip A13 Bionic si va veni cu 3 GB RAM.

Samsung

Samsung, unul dintre cele mai de incredere branduri de companii de smartphone-uri, este de asteptat sa vina cu o serie de dispozitive in acest an. Dispozitivele emblematice premium ale producatorului de smartphone-uri – Galaxy S11 si S11 Plus – sunt asteptate sa fie lansate in prima jumatate a anului 2020. Este probabil ca dispozitivele sa obtina o actualizare a procesorului cu Qualcomm Snapdragon 865 Octa-Core. Cu toate acestea, chipsetul Exynos propriu al Samsung poate veni la utilizatorii indieni. Actualizarea functiei camerei se afla pe carduri. Dispozitivele pot beneficia de aparat de fotografiat 108MP, cinci setari de camere, zoom optic 5X si capacitate de inregistrare video de 8K.

Galaxy Note 11 si Galaxy Note 11 Plus sunt bine planificate pentru a doua jumatate a anului 2020. Compania tehnologica ii ofera aparatului de fotografiat o ratare si intentioneaza sa se concentreze pe furnizarea unui ecran pe ecran complet. La fel ca S11 si S11 Pro, seria Note 11 poate avea si chipsetul Exynos pentru clientii indieni. Totodata si incarcatorul este mai performant pentru a nu consuma multa electricitate atunci cand este la incarcat.

Google

Cele mai recente accesorii pixel4 sunt concepute pentru a va ajuta sa capturati cele mai bune fotografii, sa obtineti o incarcare rapida fara fir.

Lansarea Pixel 4 si 4 XL a dezamagit fanii indieni atunci cand Google a anuntat ca dispozitivele flagship nu vor fi lansate in tara. Noile dispozitive au fost lansate cu un senzor radar, care se numeste Motion Sense. Denumita anterior Project Soli in timpul dezvoltarii, functia permite utilizatorilor sa comunice cu smartphone-ul folosind gesturi aeriene. Acest lucru inseamna ca utilizatorii se unduiesc la telefon cu mainile pentru a efectua anumite actiuni care functioneaza pe spectrul de 60 GHz. Planul national de alocare a frecventelor (NFAP) al tarii a interzis utilizarea comerciala a benzii de 60 GHz.

OnePlus

Compania chineza de telefoane inteligente, OnePlus, a atras multa atentie din partea utilizatorilor sai si a atras cumparatorii din segmentul premium. Dupa ce si-a dublat numarul de vanzari in acest an, producatorul de smartphone-uri premium va veni cu seria OnePlus 8 (8, 8 Pro & 8 Lite) in jurul lunii mai. Aceste dispozitive vor veni cu actualizari si imbunatatiri la 7T si 7T Pro lansate recent. Daca urmam tendinta pe care OnePlus a stabilit-o de-a lungul anilor, compania tehnologica poate introduce si seria 8T, impreuna cu Editia McLaren, cu mai multe actualizari la seria 8.

Camera a fost USP-ul OnePlus de la prima lansare in 2014. Se asteapta ca noua serie sa fie dotata cu performante imbunatatite de fotografie cu lumina scazuta, camera frontala cu punctie cu orificiu si setarea camerei din spate quad. Ecranul este de asteptat sa fie de calitate superioara si afisaj Super AMOLED si este posibil sa nu vina cu mufa pentru casti de 3,5 mm.

Huawei

A fost un an dificil pentru Huawei, datorita interdictiilor comerciale din SUA. Dar asta nu a afectat urmarile fanilor din India. Dupa succesul masiv al seriei P30, P40 si P40 Pro se pot lansa la nivel mondial in luna martie. Dispozitivele sunt susceptibile de a folosi o camera din spate de 64MP, care va face parte din configurarea camerei penta.

Fideli Huawei din India asteapta de la inceput Mate X. Cele doua afisaje (6,6 inchi si 6,38 inchi) au 1148 x 2480 pixeli si raport de aspect 19,5: 9 si 892 x 2480 pixeli si respectiv 25: 9. Cand este deschis, ecranul smartphone-ului devine de 8 inch.