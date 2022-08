Un clip video filmat pe munte, la Răchițele, o piesă adaptată serialului, doi ciobani amuzanți și două băcițe senzuale. Sunt ingredientele perfecte pentru piesa și clipul toamnei, “Telemea, telemea”. Serialul Pup-o, mă! vine din toamnă la Prima TV iar producătorii Alin Panc și Sandu Pop (Văru’ Săndel) au adaptat piesa din ultima parte a filmului Pup-o, mă! Mireasa nebună. “Am luat piesa de lansare a Pup-o, mă! 2, am adaptat versurile și linia muzicală și cred varianta actuală se potrivește și mai bine în contextul serialului. Cu siguranță, o să fie și un mare hit”, spune Alin Panc, interpretul lui Tică în serialul Pup-o, mă! Înfruntarea bacilor.

Inspirat de scenariul producției ce va debuta în toamnă la Prima TV, Văru’ Săndel, cel care îi dă viață lui Horică, a scris versuri noi. “Odată cu serialul Pup-o, mă! ce va fi difuzat de Prima TV am considerat că este potrivit să adaptăm și am decis că trebuie făcute versuri special pentru proiectul nostru de televiziune. Eu am creat versurile în proporție de 90% și am filmat clipul în munții Apuseni, alături de două dintre fetele ce vor lupta pentru titlul de băcițe”, spune Sandu Pop. Piesa este compusă de Filip Cristinoiu si George Siia.

Piesa si clipul pot fi urmărite aici: https://youtu.be/eIbSCCVYv9s

Promo serial: https://www.youtube.com/watch?v=ZwOQbHExD5s&feature=youtu.be