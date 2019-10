Desi in ziua de azi serigrafia a inceput sa fie un domeniu din ce in ce mai cunoscut si practic utilizam tehnica serigrafiei in aproape orice domeniu artistic sau creativ: scris, pictura, imprimare etc, acest domeniu are un inceput destul de proaspat pe piata.

In fond, primul brevet pentru acest proces este cunoscut ca aparand de abia in primii ani ai secolului XX, in Anglia, sub egida lui Samuel Simon, din Manchester. Acesta a fost primul om care a brevetat procesul de serigrafie.

Atunci era folosita mai mult in domeniile tehnice. De abia la mijlocul anilor ’30 a fost descoperit si potentialul artistic din acest domeniu. Un grup de artisti WPA (Works Progress Administration) din SUA a descoperit tehnica si a inceput sa o foloseasca pentru inventarea unor noi tipuri de picturi, prin injectarea culorilor in materialele de panza. Abia atunci s-a nascut serigrafia adevarata.

Iar de aici drumul tehnicii de serigrafie s-a deschis. Afaceri cu tricouri personalizate, artisti care sa faca tablouri prin serigrafie, tehnicieni care s-au folosit de aceasta tehnica pentru schitarea proiectelor din diverse domenii, asa a inceput drumul spre o piata de peste 500 de milioane de dolari.

Anii ’60 si urcarea exploziva a domeniului serigrafiei

Aparitia Pop Art si Op Art a adus in anii ’60 serigrafia la cote alarmante de crestere. Artisti precum Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Josef Albers, Peter Max si Richard Anuzkiewicz au descoperit potentialul acestei tehnici atat in ceea ce priveste comercializarea, dar mai ales domeniul artistic. In plus, serigrafia a inceput sa fie utilizate si de tehnicieni, de asociatii culturale, toate atributele serigrafiei fiind adaptate la vremurile acelor ani.

Afaceri din intreaga lume au inceput sa foloseasca astfel serigrafia pentru a realiza produse creative si pentru a le distribui tuturor celor interesati. De ce s-a dezvoltat un astfel de apetit pentru produse realizate prin serigrafie? Specialistii spun ca in principal serigrafia este preferata deoarece calitatea materialelor realizate prin aceasta tehnica este incredibila. Se pot utiliza diferite materiale si o multime de tehnici, iar rezultatele vor fi mereu multumitoare.

Majoritatea serigrafelor utilizeaza stencule negative, inversul celor de tipar, insa si cele pozitive pot crea un produs final care sa arate la fel de bine, folosind aceleasi cerneluri. Posibilitatile tehnice nelimitate, domeniile care au fost atat de atrase de aceasta tehnica si multimea de oameni implicati in dezvoltarea domeniului, tocmai acesti factori au dus la cresterea exploziva a serigrafiei.