Din 2 septembrie, în fiecare vineri, de la 21:00, DIVA va difuza o selecție specială de filme, care reprezintă o combinație memorabilă de romantism și comedie.

2 septembrie servește Prietenie cu folos(Friends with Benefits, 2011) cu Justin Timberlake, Mila Kunis și Woody Harrelson.Doi prieteni implicațiîntr-o relație susțin cu hotărâre că astanu duce la o apropiere emoțională între ei, în ciuda a tot mai multe dovezi că nu e așa.Cum pot vedea adevărul doi oameni care neagă că îi leagă ceva profund? Vezi vineri, de la 21:00!

În data de 9 septembrie aflăm Cum știi dacă ai noroc? (How Do You Know, 2010) cu Reese Witherspoon, Paul Rudd, Owen Wilson și Jack Nicholson. Cum știi dacă ai noroc în dragoste?Cum știi dacă ai noroc în viață?Cum știi pe cine să alegi?Răspunde la toate aceste întrebări vizionândo comedie spumoasă.

Pe 16 septembrie suntem Despărțiți, dar împreună (The Break-Up, 2006) cu Vince Vaughn, Jennifer Aniston și Cole Hauser. Doi îndrăgostiți care se ceartă decid să se despartă și încearcă să se alunge reciproc din apartamentul pe care îl împart, comportându-se urât unul cu celălalt.Vezi cât de departe sunt dispuși să meargă pentru a scăpa unul de celălalt!

Data de 23 septembrie aduce O iubire neplanificată(Man Up, 2015) cu Lake Bell și Simon Pegg. Datorită unei neînțelegeri jurnalista Nancy (Lake Bell) este confundată cu o altă persoană la o întâlnire pe nevăzute și decide să își asume rolul. Ce urmează? Ei bine, multă confuzie, comedie și recunoașterea greșelii. Ce urmează după? Sperăm că se vor amuza reciproc pentru totdeauna.

Vineri, 30 septembrie, pășim pe Drumul spre regăsire (Catch and Release, 2006) cu Jennifer Garner, Timothy Olyphant și Kevin Smith. În timp ce încearcă să își reconstruiască viața după moartea logodnicului ei, Gray (Jennifer Garner) descoperă că acesta avea secrete față de ea. Cum poți să ierți și să mergi mai departe? Cu prieteni buni, cu aventuri noi și cu multă speranță pentru că „viața, dacă nu este o aventură, nu înseamnă nimic”.

În septembrie,serile de vineri se anunță superdistractive la DIVA, cu filmeromantice, presărate cu umor.