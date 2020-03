Prefectura Suceava a anunţat, astăzi, că Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor îşi suspendă activatea. Prefectul Alexandru Moldovan a declarat că luând în considerare prevederile Ordonanței Militare nr. 6/30.03.2020 începând cu data de 1 aprilie 2020 activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor își suspendă activitatea pe perioada Stării de Urgență. Personalul serviciului urmează să desfășoare activități specifice care nu implică contactul cu publicul.

