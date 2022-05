Prefectura Suceava a transmis că în perioada 16-20 mai 2022, activitatea de examinare practică a candidaților la proba de traseu va fi susținută beneficiind de aportul a 11 examinatori delegați din cadrul altor servicii publice comunitare din țară. Cei 11 examinatori delegați și cei trei examinatori proprii ai Serviciului de Permise Suceava își vor desfășura activitatea atât în municipiul Suceava (pentru categoriile A, B, BE, C, CE și D) cât și în municipiul Fălticeni (doar pentru categoria B).

Pe de altă parte, conducerea Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Suceava a făcut un apel la toți candidații care au programare în perioada 18 iulie – 20 noiembrie 2022 să manifeste disponibilitate și să dea curs solicitărilor de reprogramare pentru perioada 16 mai – 15 iulie. „În caz contrar toate demersurile întreprinse până în acest moment pentru reducerea decalajului dintre data examinării teoretice și a celei practice nu vor avea finalitatea așteptată”, a transmis conducerea instituției.