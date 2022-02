Serviciul Județean de Ambulanță Suceava duce lipsă de medici. Fostul manager general al Serviciului, doctorul Alexandru Lăzăreanu, a împlinit duminică, 20 februarie, vârsta de pensionare, de 65 de ani, dar mai rămâne în activitate și va acorda consultații la domiciliu. El a declarat, la Radio Top: „Deocamdată nu am ieșit la pensie. Medicii pot sta în activitate până la 67 de ani. Cert este că instituția nu are o componentă a ei pentru consultații la domiciliu. Sunt foarte puțini medici și sunt trei linii de gardă, două la Ambulanță și una la ISU. Ori, să ai în permanență trei medici în activitate e destul de mult. În tot județul, Serviciul Ambulanța are 17 medici și ar trebui să fie măcar 25-30. Orașele mari, Cîmpulungul, Vatra Dornei, Rădăuțiul, Fălticeniul, Gura Humorului, ar trebui să aibă măcar câte doi medici, unul în tura de dimineață, și unul în tura de după-amiază. La Suceava e nevoie de minim doi medici pe tură, fiindcă sunt foarte multe transporturi, se acutizează unii bolnavi și trebuie duși la Iași, la Cluj sau la București. Cazurile grave trebuie însoțite de medici, funcție de codul aplicat și de cerința medicului din spital. Eu am zis întotdeauna, când un medic din spital îmi cere mașină cu medic, obligatoriu trebuie să plece mașină cu medic, deși de multe ori cazul nu necesită medic. Este opțional”.

Doctorul Lăzăreanu a mai spus că la Serviciul Ambulanță uzura e mare și se dau foarte multe concedii medicale în fiecare lună. El a afirmat: „Munca de la Ambulanță te consumă fizic și psihic și lunar semnăm 20-30 de concedii medicale pentru medici, asistente și ambulanțieri”.