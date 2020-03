Începând de marti, 17.03.2020, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor suspendă activitatea de examinare în vederea obținerii permisului auto, probele teoretică și practică, pentru o perioadă de 30 de zile, cu posibilitate de prelungire în funcție de evoluția situației actuale.

De asemenea se majorează timpul de soluționare a tuturor operațiunilor specifice de înmatriculări și premise desfășurate la ghișee, la 10 minute, prin utilizarea exclusivă a platformei de programare online.

Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte va prelua cererile pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, respectiv a pașapoartelor simple temporare (pentru persoanele care solicită acest tip de document de călătorie) numai pentru persoanele care prezintă documente din care rezultă necesitatea unor călătorii care se vor efectua în cel mult 30 de zile de la momentul înregistrării cererii, exclusiv în baza programărilor online.

Transmiterea pasaportului simplu electronic, de la sediul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte la adresa de domiciliu/ reședință din țară a titularului ori a persoanei care a formulat cererea se va face exclusiv în baza unei solicitări adresate prin email/ poștă de către titular, respectiv persoana care a formulat cererea/ părintele reprezentantul legal în cazul minorilor cu vârsta sub 14 ani.

Primirea cererilor privind exercitarea dreptului la libera circulație în străinătate/ istoric pașapoarte/ scutire de taxe vamale precum și furnizarea datelor din registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple și eliberarea adeverințelor/ comunicărilor corespunzătoare se va efectua exclusiv prin corespondență poștală sau electronică și numai persoanelor care prezintă documente care justifică urgența solicitării.

Activitatea punctului mobil din municipiul Rădăuți a fost suspendată pentru o perioadă de 30 de zile, cu posibilitate de prelungire în funcție de evoluția situației actuale.

Rugăm cetățenii să respecte cu strictețe programul și regulile expuse mai sus, și să înțeleagă că toate măsurile dispuse sunt eficiente atât timp cât ele sunt respectate.

Combaterea transmiterii infectiilor cu noul coronavirus, presupune un efort sustinut, adaptabilitate si actiune rapida atât din partea noastră cei aflați în slujba dumneavoastră cât și din partea dvs., principalii beneficiari ai serviciilor publice.