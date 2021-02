In cadrul sedintei Consiliului Consultativ desfasurata astazi online, ANCOM a adoptat decizia de compensare a costului net aferent furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal in anul 2018 de catre CNPR cu suma de 6.285.244 lei. Conform analizei realizate de Autoritate, furnizarea acestor servicii de catre CNPR a reprezentat o sarcina injusta in 2018, fiind indeplinite, cumulativ, cele doua conditii stabilite in legislatie.

Costul net aferent furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal

Costul net al furnizarii serviciilor din sfera serviciului universal reprezinta diferenta dintre costul net suportat de furnizorul de serviciu universal ca urmare a indeplinirii obligatiilor de serviciu universal si costul net al furnizorului in cazul in care si-ar desfasura activitatea fara a avea obligatiile de serviciu universal.

Conform legislatiei in vigoare, costul net constituie o sarcina injusta pentru furnizorul de serviciu universal atunci cand sunt indeplinite in mod cumulativ doua conditii: nivelul rentabilitatii capitalului mediu angajat inregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal ca urmare a indeplinirii obligatiilor legale se afla sub valoarea costului mediu ponderat al capitalului stabilit de ANCOM, iar valoarea costului net stabilit de Autoritate depaseste pragul de materialitate de 3% din valoarea veniturilor inregistrate de furnizorul desemnat de serviciu universal din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

Autoritatea a analizat indeplinirea acestor doua criterii pentru a evalua caracterul de sarcina injusta a costului net inregistrat de CNPR din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal in anul 2018.

Compensarea costului net

ANCOM a analizat in detaliu datele si ipotezele utilizate de CNPR in procesul de intocmire a cererii de cost net, metodologia si calculul efectiv al costului net, precum si informatiile suplimentare puse la dispozitie de CNPR, iar acolo unde a fost necesar au fost efectuate ajustari asupra datelor si calculului efectiv al valorii costului net. Astfel, obligatiile rezultate din calitatea de furnizor de serviciu universal au constituit o sarcina injusta pentru CNPR in anul 2018, valoarea costului net inregistrat de CNPR in anul 2018, inclusiv beneficiile intangibile, fiind de 16.278.484 lei. Suma maxima ce poate fi compensata este de 6.285.244 lei, reprezentand valoarea costului net ce ar putea fi compensat pana la atingerea nivelului rezonabil al rentabilitatii capitalului mediu angajat inregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

Finantarea costului net

Mecanismul de compensare a costului net va fi stabilit prin hotarare a Guvernului, existand doua posibilitati de finantare: din fonduri de la bugetul de stat, cu respectarea cadrului legal national si european din domeniul ajutorului de stat sau prin partajarea costului net intre furnizorii de servicii postale si/sau utilizatori, cu respectarea cadrului legal national si european din domeniul ajutorului de stat.

Serviciul universal postal

Accesul la serviciul universal postal reprezinta dreptul oricarei persoane de a beneficia de furnizarea permanenta a unor servicii postale (serviciile incluse in sfera serviciului universal), la un anumit nivel de calitate, in orice punct de pe teritoriul Romaniei, la tarife accesibile.