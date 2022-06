Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Sectorul Catehizare, tineret și educație pentru viață a organizat, în perioada 27-28 mai 2022, în inima Bucovinei, la Mănăstirea Putna, primul atelier de formare pentru moderatorii taberei de vară Temerari pe drumul cunoașterii, de la Dorna Arini.

Atelierul a fost organizat în colaborare cu Centrele Ecclesia ale Arhiepiscopiei și cu Asociația Joy Camps România, reprezentată de domnul Flavius Ștefan Popa, vicepreședintele asociației. Sub îndrumarea acestuia, au avut loc ateliere de comunicare, ateliere de handmade și de prim-ajutor, precum și ateliere de team-building și autocunoaștere

Viitorii voluntari au învățat, astfel, în ce constă misiunea unui moderator, cum trebuie adaptate activitațile în așa fel încât să corespundă nevoilor participanților și, de asemenea, importanța valorilor precum încrederea, comunicarea și responsabilitatea.

În prima zi, domnul Flavius Popa a pus bazele formării tinerilor prezenți, vorbindu-le despre educație și accentuând ideea că educația non-formală reprezintă puntea de legătură dintre moderator și activitățile propriu-zise. Le-a prezentat conceptul ,,learning by doing”, întărindu-și cuvintele cu momente ce le-au demonstrat tinerilor aplicabilitatea acestora. Accentul a fost pus apoi pe joc, prezentat ca fiind cel mai bun prieten al moderatorului. Așa cum au fost obișnuiți deja, au testat puterea cuvintelor, cum altfel, dacă nu chiar folosindu-le.

Toate cele învățate de către tineri au fost puse în practică prin joc și activități constructive. Chiar și lecțiile de prim ajutor li s-au prezentat sub forma ludică, pentru a fi înțelese în totalitate. Atelierul de dans, urmat de focul de tabără au încheiat prima zi de training. Acestea din urmă au întărit și unificat într-un mod puternic și conștient atât cele învățate pe parcursul atelierelor cât și legăturile dintre participanți.

A doua zi a început, în mod firesc, aducând slavă lui Dumnezeu pentru bucuria zilelor petrecute împreună. După rugăciunile dimineții și înviorare au continuat atelierele de handmade și cele de comunicare. Tinerilor voluntari le-au fost puse la încercare, prin activități și jocuri diverse, abilitățile de team-building, încrederea, dibăcia și noile cunoștințele dobândite.

Cele doua zile s-au încheiat cu sesiunea de feedback și îmbrățisări.

Cu ce gânduri au plecat în suflet voluntarii noștri? Că misiunea lor este înălțătoare și grea deopotrivă, ei fiind cei care sculptează și pictează sufletele copiilor. Și că rolul lor presupune asumare, muncă, răbdare, implicare și conștientizarea faptului că reprezintă călauze către Hristos.

Bianca-Gabriela Roman,

referent Sectorul Catehizare, tineret și educație pentru viață