Secția 7 Poliție Rurală Mălini a fost sesizată la 112 sâmbătă noapte de către un activist de mediu, din Frătăuții Vechi, cu privire la faptul că pe DN2E, pe raza localității Brăiești, com. Cornu Luncii, se deplasează un autovehiculul care transportă ilicit material lemnos și se apropie de satul Mălini. Polițiștii s-au deplasat spre locul indicat pe DJ.209 A, pe raza com/sat Mălini și au oprit în trafic ansamblul de vehicule format din capul tractor – autoutilitara care tracta semiremorca condus de un bărbat de 38 de ani, care transporta material lemnos, și care a prezentat pentru control un aviz de însoțire pentru cantitatea de 34,82 mc și avizul de însoțire pentru cantitatea de 34,82 mc, ambele emise la data de 29.01.2021.

S-a procedat la verificarea avizelor în Baza de date SUMAL de către dispecerul de serviciu de la Poliția Municipiului Fălticeni, constatându-se deficiențe fapt pentru care ansamblulul de vehicule a fost condus la sediul Ocolului Silvic Mălini pentru clarificarea situației. De asemenea, încărcătura prezenta suspiciuni cu privire la depășirea tonajului.

Față de cele constatate s-a solicitat anunțarea lucrătorilor de la Garda Forestieră Suceava și de ISCTR Suceava pentru clarificarea situației.

Verificările au fost continuate de polițiștii din cadrul S.P.R.7 Mălini care au asistat la efectuarea inventarierii materialului lemnos de către reprezentanții Ocolului Silvic Mălini, care au constatat că ansamblul rutier de mai sus a transportat în plus cantitatea de 3,26 m.c. lemn rotund brad, în valoare de 1.108 lei, care a fost confiscat și predat în custodie organelor silvice.

De asemenea, s-a constatat că avizele de însoțire a materialului lemnos din data a de 29.01.2021, au fost completate în mod necorespunzător de emitent, în ceea ce privește cantitățile transportate.

La fața locului s-au prezentat și lucrători din cadrul ISCTR Suceava, pentru a stabili tonajul încărcăturii, însă conducătorul auto a refuzat sa se deplaseze pentru cântărirea mărfii, fapt pentru care a fost sancționat de reprezentații acestei instituții cu suma de 4.000 lei.

Conducătorul auto a mai fost sancționat de polițiști cu 10.000 lei la Lg.171/2010, pentru încălcarea prevederilor art.19 lit.a și art.21 lit.d.; 1.305 lei la OUG.195/2002 , pentru faptul că avea ITP expirat din data de 27.01.2021 la autoutilitara și reținerea certificatului de înmatriculare; 1.305 lei la OUG.195/2002, pentru faptul că avea ITP expirat din data de 27.01.2021 la semiremorca și reținerea certificatului de înmatriculare; 1.000 lei la Lg.132/2017, pentru faptul că nu avea asigurare RCA la semiremorca și reținerea certificatului de înmatriculare.