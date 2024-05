LEGO® DREAMZzz™: Episoadele „Noaptea Vrăjitoarei din Never” se lansează pe 17 mai, iar alte zece episoade vor apărea în luna septembrie.

Un nou răufăcător, Vrăjitoarea din Never, amenință că va fura amintirile și va distruge armonia dintre Lumea Viselor și Lumea Reală.

Grupul LEGO lansează 9 seturi noi LEGO DREAMZzz, care vor fi la reducere în luna august a acestui an.

Pentru a celebra noul sezon, Grupul LEGO îi invită pe copii să apere Lumea Viselor și să facă parte din LEGO DREAMZzz Census.

Grupul LEGO lansează cel de-al doilea sezon din serialul LEGO DREAMZzz, numit „Noaptea Vrăjitoarei din Never”, cu un nou răufăcător care va aduce haos în Lumea Viselor începând cu 17 mai.

Aventura continuă

În noul sezon, format din două părți, cei cinci prieteni ce au devenit urmăritori de vise vor avea parte de noi descoperiri și șansa de a-și exersa creativitatea, cu aventuri care apar la fiecare pas. Povestea continuă scenariul primului sezon, Încercările Urmăritorilor de Vise, în care Mateo, Izzie, Cooper, Logan și Zoey continuă să păstreze în siguranță Lumea Viselor, ca parte a misiunii lor secrete din Biroul Nocturn.

Sezonul începe în forță – Vrăjitoarea din Never fuge din Regatul Înnegurat, locul din care a fost izgonită de către Regele Coșmarurilor. Odată evadată, Vrăjitoarea din Never își folosește puterile ca să fure amintirile, creează un grup de dubluri malefice și capturează tărâmuri ale viselor în borcanele ei indestructibile. Soarta întregii Lumi a Viselor este în joc deoarece Vrăjitoarea din Never face o vrajă ca nimeni să nu mai poată visa vreodată și doar urmăritorii de vise o pot opri!

Aventurile continuă în noul sezon Noaptea Vrăjitoarei din Never, începând din data de 17 mai, pe pagina LEGO YouTube. A doua jumătate a sezonului va fi disponibilă începând cu luna septembrie.

Folosește-ți imaginația cu noile seturi:

Pentru a celebra noile episoade, Grupul LEGO a anunțat, de asemenea, lansarea a 9 seturi noi LEGO DREAMZzz, care încurajează copiii să își aducă la viață cele mai grozave vise.

Fanii se pot întrece în Lumea Viselor folosind Motocicleta-pisică a lui Zoey, o jucărie ce poate fi transformată într-o motocicletă-pisică cu roți sau într-o super-pisică cu motoare turbo. Cu Animalele din vis ale lui Izzie, copiii pot urmări corbul Vrăjitoarei din Never, construind un panda roșu pentru a-l urmări pe uscat, o pasăre pentru a-l urmări în aer sau chiar o broască țestoasă pentru a-l urmări în apă.

Dinozaurul robot C-Rex al lui Cooper le permite fanilor să-i ajute pe Zoey și Cooper să recupereze borcanul cu vise, construind un model de dinozaur fantastic! Copiii pot transforma depozitul de vechituri LEGO® al lui Cooper într-un T- Rex feroce, cu coadă nimicitoare, sau într-un pterodactil zburător cu aripi.

În cele din urmă, imaginația poate lua avânt sub forma Corbului de la miezul nopții al Vrăjitoarei din Never. Cei mici se pot distra construind uimitorul corb al Vrăjitoarei din Never înainte de a-l transforma într-o colibă-corb sau de a-l reconstrui sub forma unei colecții de trei creaturi interesante: o casă ambulantă, un păianjen-cazan și un corb uriaș.

Printre noile seturi se numără și Rucsacul cu propulsie din vis al lui Zoey, Logan, Marele Panda, Creaturile de coșmar ale Vrăjitoarei din Never și Castelul Nocturnia.

Cerim Manovi, director de creație pentru franciza LEGO DREAMZzz, a declarat: „Conținutul și produsele LEGO DREAMZzz celebrează posibilitățile infinite ale visării, permițându-le copiilor să își spună propriile povești unice prin intermediul jocului creativ. Am păstrat jocul creativ în prim-plan atunci când am dezvoltat noile seturi. Anul acesta suntem încântați să dezvăluim că unele dintre noile noastre seturi includ până la trei opțiuni de joacă diferite, împachetate în oferta de produse, invitându-i pe copii să facă propriile alegeri atunci când construiesc și își spun propriile povești unice. De exemplu, fanii pot alege să îl transforme pe tovarășul lipicios al lui Mateo într-un robot cavaler al străzii, un centaur cavaler al străzii sau un robot de luptă de stradă cu setul Robotul de luptă al lui Mateo și al Cavalerului Z-Blob „.

Noile seturi LEGO DREAMZzz vor putea fi achiziționate începând cu 1 august 2024, însă fanii pot precomanda acum Dinozaurul robot C-Rex al lui Cooper, Corbul de la miezul nopții al Vrăjitoarei din Never și setul Robotul de luptă al lui Mateo și al Cavalerului Z-Blob prin intermediul magazinelor LEGO, LEGO.com/DREAMZzz și de la retaileri de top din întreaga lume.

Ajută la apărarea Lumii Viselor

Vrăjitoarea din Never vrea să ne fure visele și să te facă să uiți, dar Grupul LEGO crede că visele sunt expresia supremă a creativității și trebuie protejate.

Pentru a apăra visele copiilor împotriva Vrăjitoarei Never și pentru a se asigura că acestea sunt ținute minte pentru totdeauna, Grupul LEGO încurajează părinții să stea de vorbă cu copiii lor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani și să ne povestească despre visele lor, ca parte a LEGO DREAMZzz Census, pentru a forma una dintre cele mai mari biblioteci de vise minunate ale copiilor.

Rezultatele recensământului LEGO DREAMZzz vor fi, de asemenea, folosite pentru a ajuta părinții să înțeleagă puterea și creativitatea viselor copiilor lor.