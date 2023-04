În această zi a anului 1380 a murit una dintre puținele sfinte care a contribuit la schimbarea cursului istoriei, Sfânta Ecaterina din Siena.

Fiică a unui vopsitor din Siena, la vârsta de numai 16 ani, credincioasa Ecaterina a intrat în ordinul dominican, într-o perioadă în care reședința papei se afla la Avignon, în cursul așa-numitei „captivități babiloniene”.

Celebră pentru pietatea și devotamentul ei, s-a rugat ca Hristos să fie Mirele ei celest și, în cele din urmă, i-au apărut stigmate pe mâini și picioare (deși vizibile doar pentru ea, până la moarte).

În 1376, orașul-stat Florența s-a răzvrătit împotriva papei și Ecaterina a călătorit ca un fel de ambasador sfânt la Avignon, în acea vreme capitala papalității. Toți papii locuiseră aici începând din 1309, după ce regele francez Filip cel Frumos, după ani îndelungați de conflicte între autoritatea regală și cea papală, îl convinsese pe papa Clement al V-lea, de origine gasconă, să se mute acolo, părăsind Roma.

Ecaterina era decisă nu numai să intervină în numele Florenței sale natale, ci și să pună capăt statutului de reședință papală al Avignonului și să determine revenirea papei la Roma. Neavând nici o îndoială că Dumnezeu era de partea ei, i-a poruncit nerăbdătoare Papei: „Voința mea este să nu mai întârzii deloc”.

Cel puțin, Papa Grigore al XI-lea a auzit-o. Acesta a fost atât de impresionat de fervoarea ei religioasă, precum și de bunul-simț de care dădea dovadă, încât nu numai că i-a iertat pe florentini, ci a fost de acord să revină la Roma. În luna ianuarie a anului 1377, a reintrat în Orașul Sfânt, având-o alături pe Ecaterina.

Ecaterina a murit la Roma, peste numai trei ani, la vârsta de 33 de ani.

Până atunci, se scăldase în izvoarele fierbinți de la Vigone, ca să se pregătească pentru Purgatoriu.

A fost o pregătire inutilă, evident, pentru că în anul 1461 a fost declarată sfântă.

Tot la 29 aprilie:

1429: Ioana d’Arc intră în Orléans, după ridicarea asediului englezilor.

1945: Soldații americani eliberează lagărul de concentrare Dachau din Germania.

Geo Alupoae, critic de teatru.