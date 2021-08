Mănăstirea Piatra Tăieturii, din comuna Panaci, județul Suceava, a îmbrăcat haină de sărbătoare. Astăzi a avut loc va avea un eveniment cu totul deosebit, mănăstirea primind o copie a Icoanei Nascatoarei de Dumnezeu ”Esfagmeni” Înjunghiata, din Marea Mănăstire a Vatopedului Muntele Athos. Evenimentul a început cu întâmpinarea delegației ce va aduce icoana, în fața primăriei din Comuna Panaci, cu pâine și sare după tradiția românească. Icoana a fost aşteptată la primăria comunei de primarul Vasile Cozan, îmbrăcat în haine populare şi cu opinci în picioare, de stareţul mănăstirii Piatra Tăieturii, protosinghelul Macarie Olărean şi de numeroşi enoriaşi îmbrăcați şi ei în costume populare. Delegaţia a fost primită de trei frați care au cântat la buciume, cel mai mic dintre aceștia având trei ani.

Apoi Sfânta Icoană a fost urcată într-o trăsură cu cai, mergând în procesiune, în sunet de bucium spre Sfânta Mănăstire Piatra Tăieturii cale de 7 km. Icoana a fost întâmpinată în fața mănăstirii de starețul mănăstirii dimpreună cu un sobor de preoți și mulțime de credincioși, în miros de tămâie și sunet de clopote. După închinarea preoților în fața Sfintei Icoane, icoana a fost dusă în biserică, săvârșindu-se Acatistul Buneivestiri, iar apoi a urmat slujba privegherii.