Printre dealurile unduitoare ale Umbriei, se află o bijuterie medievală numită Assisi, acum afectată de cutremure și urâțită de prezența magazinelor cu suvenire lipsite de gust, dar care arată, în mare, exact ca în urmă cu trei sferturi de mileniu, când cel mai cunoscut cetățean al său își dădea ultima suflare în apropiere, la mănăstirea Porziuncola.

Când Sfântul Francisc de Assisi murea, la vârsta de 44 de ani, el era deja recunoscut ca un sfânt pentru pietatea sa, pentru vindecările miraculoase pe care le înfăptuise și pentru că întemeiase Ordinul Franciscan pentru bărbați și Ordinul Sărmanelor Clarise pentru femei.

În ciuda devotamentului total pentru Dumnezeu și Biserică, a fost unul dintre cei mai iubiți sfinți tocmai datorită dragostei sale pentru animale, pe care le-a numit „frați” și „surori”.

Când Francisc avea 42 de ani, a avut o viziune impresionantă. Sf. Bonaventura, lider al ordinului în secolul al XIII-lea, o descrie astfel: „Așa cum stătea deasupra lui, el [Francisc] a văzut că era un bărbat și, totodată, încă un serafim cu șase aripi; brațele i s-au întins și picioarele i s-au lipit, iar corpul său a fost fixat pe o cruce”.

Când serafimul a dispărut, Francisc și-a descoperit stigmatele pe corp. Ulterior, a orbit aproape complet, probabil de la o infecție contractată într-o călătorie întreprinsă anterior, în Orientul Mijlociu.

Francisc a fost un mistic care a iubit viața, dar a urât proprietatea, atât de mult încât, în ultimele sale ore, le-a cerut franciscanilor, colegii lui, să-l așeze pe pământul gol să moară. Știind că sfârșitul era aproape, a spus: „Bine ai venit, soră moarte”.

A fost atât de venerat încât doar doi ani mai târziu a fost sanctificat și, după numai 27 de ani de la decesul său, maiestuoasa catedrală din Assisi care a fost construită în onoarea sa a fost sfințită.

Tot la 3 octombrie:

1656: Moare Myles Standish, lider al Coloniei Plymouth (prima așezare permanentă din America de Nord).

1867: Se naște pictorul francez Pierre Bonnard la Fontenay-aux-Roses.

1896: Moare artistul englez William Morris.

1910: Republicanul de frunte Miguel Bombarda este ucis de un nebun, eveniment care a dus la izbucnirea revoluției portugheze.

