Mesajul transmis de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic cu prilejul inaugurării expoziției fotografice „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava – o istorie în imagini de patrimoniu mondial”, organizată de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților la Biblioteca Națională a României din Capitală.

Preafericirea Voastră, Excelenţele Voastre,

Preacuvioşiile şi Preacucerniciile Voastre, Distinşi invitaţi,

În acest an se împlinesc cinci veacuri de când mitropolitul Teoctist al II-lea, la 6 noiembrie 1522, a târnosit Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou”, ctitoria lui Bogdan al III-lea şi Ştefăniţă Vodă, vechea Catedrală Mitropolitană a Ţării Moldovei pentru aproape două veacuri şi jumătate.

Aducerea moaştelor Sfântului Ioan cel Nou de la Cetatea Albă la Suceava încă din zorii constituirii statului medieval românesc de la răsărit de Carpaţi, la începutul secolului al XV-lea, şi recunoaşterea acestui sfânt ca protector al întregii Moldove dobândea, în mentalitatea teologală specifică Evului Mediu, valoarea unui act de afirmare politică, legitimând pentru contemporani calitatea de stat independent a voievodatului dintre Carpaţi şi Nistru.

Acest sfânt, devenit peste veacuri un adevărat Paladium al Moldovei, a suferit moarte de martir în vechea Cetate Albă – Akkerman, aflată sub suveranitatea domnilor moldoveni între 1359 și 1484.

Expoziţia fotografică intitulată „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava – o istorie în imagini de patrimoniu” realizată de Sectorul Media al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, coordonat de părintele consilier Ştefan Mihalcea, reuneşte reprezentări iconografice inedite ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou surprinse prin obiectivul aparatului foto de domnişoara director Irina Ursachi la mănăstirile Bistriţa, Voroneţ, Dobrovăţ, „Sfântul Ioan cel Nou” (Suceava), Arbore, Moldoviţa, Humor, Suceviţa, Dragomirna și în Catedrala Arhiepiscopală din Roman.

Această expoziție se adaugă simpozionului care s-a desfăşurat în aula prestigioasei Universităţii „Ştefan cel Mare şi Sfânt” din Suceava în perioada 15-16 septembrie, sub egida Moştenirea Muşatină. Istorie – Credinţă – Cultură, organizat cu sprijinul Ministerului Culturii sub patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, dar şi celorlalte evenimente culturale desfăşurate de la începutul anului.

Adresez respectuoase mulţumiri Preafericirii Sale, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, pentru binecuvântarea dată pentru realizarea filmului „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” de către echipa Trinitas TV, pentru că a binecuvântat desfășurarea acestui eveniment artistic, dar şi pentru prezenţă şi cuvânt; Excelenţei Sale, domnului prof. univ dr. Adrian Cioroianu, pentru găzduirea expoziției în această instituţie reprezentativă pentru cultura naţională dar şi pentru participarea excelenţei sale la simpozionul amintit.

De asemenea, vă rog să-mi permiteţi să mulțumesc personalului Bibliotecii Naţionale a României, precum şi celui al Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, care a fost implicat de la începutul anului în organizarea manifestărilor prilejuite de împlinirea a 500 ani de la sfinţirea bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Mănăstirii Sfântului „Ioan cel Nou”, a 500 ani de la sfinţirea Mănăstirii „Tuturor Sfinţilor” – Părhăuţi şi a 400 ani de la sfinţirea Mănăstirii „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” – Solca.

Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, veghetorul spiritual neobosit al Bucovinei, să vă binecuvânteze cu bucuria mântuirii pe toţi cei care în zilele acestea încercaţi să desluşiţi prin mijlocirea imaginilor biografia unuia dintre prietenii Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

† C A L I N I C

Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor