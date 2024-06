Mulțime de credincioși a poposit în Cetatea Sucevei, loc încărcat de credință, istorie și artă, dar mai ales binecuvântat de câteva secole de prezența sfințitoare a moaștelor Sfântului Ioan cel Nou, pentru a se închina la marele făcător de minuni în ziua aducerii aminte a sfârșitului său mucenicesc. Data de 2 iunie rememorează și minunea pe care Sfântul Ioan a săvârșit-o în anul 1622, când a apărat orașul Suceava de năvălirea tătarilor.

La 402 ani de la această întâmplare minunată, astăzi, 2 iunie 2024, prăznuirea sfântului ocrotitor a fost prilej de bucurie și comuniune în rugăciune pentru credincioșii din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și nu numai. Trei ierarhi ai Bisericii noastre s-au aflat cu ocazia hramului la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” pentru a înălța rugăciuni către Preamilostivul Dumnezeu și către cel dintâi ocrotitor al Moldovei, sfânt trapezuntin martirizat pentru statornicia în credința ortodoxă în anul 1330, în Cetatea Albă.

După închinarea la cinstitele moaște așezate într-un baldachin special împodobit sub teii din incinta ansamblului monastic, a fost săvârșită Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pe un podium special amenajat în apropierea Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință” de către Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-Vicar, și Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, alături de un sobor de preoți și diaconi. Între aceștia s-a numărat arhim. Paraschiv Dabija, vicar administrativ al eparhiei, pr. prof. univ. dr. Vasile Nechita, consilier onorific al Sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească al Centrului Eparhial Suceava, și arhim. Serafim Grigoraș, stareț al așezământul monahal care păstrează cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou încă din secolul al XVI-lea.

La ceas de sărbătoare pentru întreaga arhiepiscopie, în Duminica a V-a după Paști, cunoscută și ca Duminica Samarinencei, răspunsurile liturgice au fost oferite de corala mixtă care îl are ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Ioan cel Nou, dirijată de părintele Ionuț Lucian Tablan Popescu.

Cuvântul de învățătură a fost rostit la finalul Sfintei Liturghii de către Episcopul-Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul. Ierarhul le-a vorbit celor prezenți despre sfinți și sfințenie, despre credința adevărată și mărturisitoare, răbdarea în necazuri, dragostea față de vrăjmași pe care le învățăm de la marele mucenic, punctând faptul că Sfântul Ioan cel Nou a devenit, prin felul în care și-a trăit viața pământească, prieten al lui Dumnezeu, numărându-se printre casnicii Acestuia.

„Astăzi, Sfântul Mare Mucenic Ioan este prezent în mijlocul nostru ca un martor și mijlocitor al lucrării lui Dumnezeu în Biserică, adică în parohii și în mănăstiri, în Bucovina și în toată țara și în toată lumea creștină ortodoxă. Având în vedere faptul că anul acesta, 2024, este Anul Comemorativ al Sfinților doctori fără de arginți, cinstim în mod deosebit pe Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou ca pe un sfânt vindecător de boli dăruit poporului român și Bisericii sale. Pelerini de peste tot vin la Suceava la Sfântul Mare Mucenic Ioan pentru a-i mulțumi, dar și pentru a-L slăvi pe Dumnezeu prin el, pentru a-l ruga să le fie ajutor în continuare, la vreme de secetă, de boală, de încercări prin care trece fiecare om în viața aceasta pământească. Să rămânem fideli Mântuitorului nostru Iisus Hristos și Evangheliei lui, credinței strămoșești, după testamentul voievozilor români și al celor care au apărat Biserica și țara noastră cu credință și cu prețul vieții. Din viețile sfinților, din răbdarea și dragostea lor, din nevoințele și biruințele duhovnicești, din dobândirea asemănării cu Hristos învățăm și noi cum să luptăm cu ispitele, cum să cucerim virtuțile creștine și să devenim bine plăcuți lui Dumnezeu. Dacă-i iubim pe sfinți să-i imităm, spunea Fericitul Augustin. Așadar, cu credință statornică în iubirea sfinților pentru noi și îndrăzneala lor către Dumnezeu, le cerem sfinților români și în mod deosebit Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou să se roage lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, pentru dăinuirea celor de folos în viața aceasta și dobândirea fericirii veșnice.”

În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic i-a mulțumit ierarhului oaspete pentru frumosul cuvânt. Gândul de mulțumire s-a îndreptat către cei care au susținut vizibil lucrarea Bisericii, autoritățile cu ajutorul cărora se desfășoară lucrările de restaurare și consolidare ale așezământului monahal, precum și tuturor celor care împodobesc cu prezența slujbele săvârșite la Catedrala Arhiepiscopală.

„Mă știți un om apolitic, știți că nu fac politică, n-am făcut, nu fac și nu voi face, dar recunoștința, aici, la Mănăstirea Sfântul Ioan, se cultivă mai des. De aceea aș vrea să-i mulțumesc domnului premier al României pentru că a susținut lucrările începute de restaurare și de consolidare a ansamblului monastic, suplinind cu fonduri și pentru celelalte obiective din eparhia noastră. Aș vrea să-i mulțumesc domnului președinte Gheorghe Flutur și domnului primar Ion Lungu. Știți că domnul primar nu mai candidează, așa că nu pot fi suspectat de campanie electorală. Le mulțumesc și acum și le voi mulțumi și în continuare atât domniilor lor, cât și celor care au susținut, susțin și vor susține lucrarea Bisericii. Aș vrea totodată, înainte de a trece la evidențierea celor care, într-un fel sau altul, au ajutat în misiunea Bisericii și la lansarea cărților anunțate deja, aș vrea să vă mulțumesc frățiilor voastre pentru prezența permanentă la lucrarea Bisericii, dar și la slujbele ce se săvârșesc în diminețile și după-amiezile zilelor la Mănăstirea Sfântul Ioan, arătând dragostea permanentă față de Arhiepiscopul locului, care este Sfântul Mare Mucenic Ioan cel nou de la Suceava de peste 600 de ani.”

Înaltpreasfinția Sa a oferit apoi distincții de vrednicie, semn al prețuirii și recunoștinței pentru meritele deosebite în promovarea și susținerea valorilor creștin-ortodoxe românești. Ordinul „Crucea Bucovinei”, oferit „pentru remarcabila activitate dedicată Bisericii și Comunității”, a fost înmânat arhid. Vasile M. Demciuc, consilier al Sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească, pr. Mihai Cobziuc, consilier eparhial în cadrul Biroului Relații cu Minoritățile al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și arhid. Ilie Leonte, dirijor al Grupului Psaltic „Dimitrie Suceveanu” al Catedralei Arhiepiscopale. Același ordin a fost oferit arhid. Vasile Plămadă, inspector în cadrul Sectorului Colportaj Bisericesc al Centrului Eparhial, și domnului Ionuț Vichentie Ilisoi, manager al SymphOpera Fest și inginer de sistem în cadrul Sectorului Media și Comunicare.

Ordinul Mușatinii, conferit pentru strădania în slujirea semenilor, „urmând (astfel) domnilor Moldovei și altor vrednici ctitori de țară și neam”, a fost primit de către arhid. Marius Gabriel Filip, director al Centrului de Formare Continuă și Specializare din cadrul Sectorului Educațional-Teologic, și de către arhid. Marius Ion Zavate, director al Departamentului Achiziții, Sectorul Financiar-Economic.

Întrucât „a urmat exemplul Sfântului Ierarh Iacob Putneanul, strălucit dascăl și întemeietor de școli, de numele căruia se leagă tipărirea primul Abecedar românesc și tipărirea în limba română a cărților de cult și a altor lucrări ziditoare de suflet, neobosit păstor duhovnicesc și apărător al credinței, care și-a asumat ca misiune și ajutorarea culturală și spirituală a creștinilor ortodocși români din interiorul arcului carpatic”, protos. Ioan Tofan, referent al Sectorului Cultural, a primitOrdinul „Sfântul Ierarh Iacob Putneanul”.

A urmat prezentarea celor mai noi titluri apărute sub egida Editurii Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Lect. univ. dr. Alexandru Prelipcean, director al Departamentului de periodice și reviste bisericești al arhiepiscopiei, a adus în atenție cel de-al doilea număr al Revistei Candela, material care își propune să aducă la lumină file de istorie, teologie, cultură, precum și file despre arta bizantină și arta creștină.

„În acest număr secund al Revistei Candela, dincolo de editorialul și de cronica evenimentelor pe care le-a avut Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților în anul 2022, am cuprins un număr de 14 studii, însoțite de un preambul prin cuvintele pastorale ale Înaltpreasfințitului Părinte Calinic la Sărbătoarea Învierii Domnului și la Sărbătoarea Nașterii Domnului. Aceste 14 studii care reflectă atât cultura teologică, cât și cultura despre arta bizantină și arta creștină, au încercat să reflecte cât mai mult cu putință ceea ce lucrările Simpozionului Cultura Mușatină din anul 2022, organizat aici, la Suceava, a adus în vizorul tuturor celor care au audiat acel simpozion: de la studii privind semnificația teologică și duhovnicească a spațiului liturgic la patrimoniul cultural eclesiastic, la aspecte privind activitatea Sfântului Paisie Velicicovschi, la idei sau creionări cu privire la înființarea noii Mănăstiri Duminica tuturor sfinților din localitatea Părhăuți – ca o capodoperă a epocii Mușatinilor, la studii privind sensurile catehetice în proiecțiile solare simbolice din Moldova medievală, de la studii privind viața părinților în activitatea bollandistă la obârșia și simbolismul veșmintelor liturgice.”

Pr. prof. univ. dr. Vasile Nechita, consilier onorific al Sectorului Monumente, Patrimoniu și Arhitectură Bisericească al Centrului Eparhial Suceava, a vorbit despre volumul „Trapezunt – Mănăstirea Sumela – istorie, credință, artă”, lucrare semnată de arhid. Vasile Demciuc, consilier eparhial al aceluiași sector. Cartea va fi lansată marți, 4 iunie 2024, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

A urmat deschiderea Anului Centenar „Episcop Gherasim Putneanul”, întrucât în 2024 se împlinesc 100 de ani de la nașterea celui care a fost Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților în perioada 2 iulie 1992 – 6 decembrie 2004 și două decenii de la începutul călătoriei spre veșnicie. Pr. Constantin Ciprian Blaga, consilier eparhial al Sectorului Cultural, a anunțat evenimentele cu caracter religios-cultural organizate la inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, care își propun să evoce personalitatea Preasfințitului Părinte Gherasim Putneanul. Demersul anamnetic căreia Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților îi pune astăzi început bun se dorește a fi unul complex și complet, întrucât va scoate în evidență gândirea teologică a Preasfințitului Părinte Gherasim Putneanul, vasta sa cultură și trăirea duhovnicească pe care a experiat-o în cele opt decenii de viețuire pământească.

Între evenimentele care se vor desfășura sub tutela Anului Centenar „Episcop Gherasim Putneanul”, pr. consilier a amintit „Simpozionul Național Dimensiunea teologică, culturală și spirituală a operei Preasfințitului Părinte Gherasim Putneanul – eveniment cultural-academic ce se va desfășura în perioada 4-7 decembrie 2024; sfințirea și inaugurarea Casei memoriale Episcopul Gherasim Putneanul de la Mănăstirea Cămârzani – acest eveniment va avea loc în data de 6 decembrie a.c. și vizează consacrarea unui spațiu dedicat exclusiv personalității Preasfințitului Părinte Gherasim Putneanul.”

Pr. Constantin Ciprian Blaga a prezentat și producțiile editoriale dedicate Anului Centenar. „Printre titlurile pe care le vom publica se numără: In memoriam Episcopul Gherasim Putneanul. 100 de ani de la naștere, 20 de ani de la trecerea la cele veșnice, vol. I: O viață sub semnul crucii (biografie în imagini), In memoriam Episcopul Gherasim Putneanul. 100 de ani de la naștere, 20 de ani de la trecerea la cele veșnice, vol. II: Omul rugăciunii și al bunei rânduieli. Evocări, In memoriam Episcopul Gherasim Putneanul. 100 de ani de la naștere, 20 de ani de la trecerea la cele veșnice, vol. III:Cumințenia candelei. Interviuri; In memoriam Episcopul Gherasim Putneanul. 100 de ani de la naștere, 20 de ani de la trecerea la cele veșnice, vol. IV: În duhul evlaviei ortodoxe. Rânduieli tipiconale; Episcopul Gherasim Putneanul, stareț al Mănăstirii Putna (1962-1977)”.

În continuare, Sectorul Cultural a lansat unul dintre volumele pe care Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților le consacră Anului Centenar „Episcopul Gherasim Putneanul” † Gherasim Putneanul, Apoftegme. „Structurat după modelul florilegiilor patristice, acest volum, care este deja disponibil la pangar, adună laolaltă maxime, aforisme și selecții de texte din opera Preasfințitului Părinte Gherasim Putneanul. Parcurgând această carte, cititorii vor avea șansa de a se împărtăși din izvorul înțelepciunii și trăirii duhovnicești ale Preasfinției Sale.”

Nu în ultimul rând, chiriarhul locului, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, a mulțumit celor care au luat cuvântul, ierarhilor și coralei și i-a felicitat pe toți cei prezenți pentru că l-au ales pe unul dintre cei mai fideli prieteni, Sfântul Ioan cel Nou. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a anunțat că au fost pregătite peste 10 000 de pachete, oferite în dar prin purtarea de grijă a părintelui stareț, arhim. Serafim Grigoraș.

A urmat vernisarea expoziției itinerante de fotografie „Episcopul Gherasim Putneanul – o viața sub semnul crucii. Biografie în imagini” – proiect coordonat de pr. Alexandru-Flavian Sava, consilier eparhial în cadrul Biroului de Presă și Relații Publice al Centrului Eparhial Suceava. Pe esplanada din fața magazinului „Sfântul Iosif din Arimateea – Bucurii pentru suflet”, sfinția sa a oferit ierarhilor și tuturor oaspeților prezenți un scurt ghidaj în cadrul căruia au fost evocate cele mai importante momente din viața „bunicului Bucovinei”- Episcopul Gherasim Putneanul.

Sărbătoarea hramului se va încheia cu cea de-a doua ediție a evenimentului „Sfântul Ioan cel Nou, bucuria copiilor” și cu lansarea unui volum publicat sub egida Editurii Crimca, „Răstignirea Împăratului Slavei. Istoria incredibilă și misterul sublim al Sfintelor Pătimiri”, scris de Eugenia Scarvelis Constantinou.

Și în acest an, Sfântul Mare Mucenic, grabnic ajutător și făcător de minuni, i-a binecuvântat pe toți cei care i s-au închinat și i-au adus prinos de dragoste și mulțumire. Acesta îi va aștepta pe pelerini și în perioada 22-24 iunie, când se vor organiza evenimente dedicate pomenirii aducerii cinstitelor sale moaște în Cetatea Sucevei.

Irina Ursachi