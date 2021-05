Sfârșit tragic pentru fetița de cinci ani lovită violent de o mașină pe raza localității Mitocu Dragomirnei. Acesta a murit la Spitalul Județean Suceava după câteva ore de chin din cauza multiplelor leziuni. Fetița a suferit o fractură la nivelul craniului, fracturi costale, contuzii pulmonare, hemo-pneumotorax. Șansle de supraviețuire erau minime. În momentul impactului cu mașina minora se afla pe bicicletă.

Accidentul a avut loc pe drumul care duce la mănăstirea din Mitocu Dragomirnei. Șoferul mașinii a suferit un atac de panică fiind preluat de echipajul SMURD B2 și transportat la spital.

