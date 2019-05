Conducerea Aeroportului ”Ștefan cel Mare” îi sfătuiește pe viitorii pasageri să ia în calcul atunci când se pornesc din municipiul Suceava că traficul rutier se desfășpoară cu mare greutate odată cu restricționarea circulației de la patru benzi la două benzi pe podul de peste râul Suceava. ”Având în vedere lucrările demarate la podul de peste râul Suceava, de la Bazar, lucrări care îngreunează traficul rutier, vă îndemnăm să vă planificați timpul de deplasare până la Aeroport pentru a nu rămâne ”la sol””, a scris conducerea aeroportului pe pagina de socializare.

