Un enoriaș îi cere sfatul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, în legătură cu situația în care o mamă sau o bunică își blesteamă copilul. „Cum să te comporți cu mama care te blestemă? Dar cu mama ei, bunica? De ce blestemul de mamă se poate prinde? Mi se pare ciudat”, a întrebat enoriașul.

”Cum să vă purtați? Așa cum ați dori să se comporte cu dumneavoastră propriul fiu/propria fiică, dincolo de comportamentul pe care l-ați avea față de el/ea. Părinții sunt rânduiți nouă de Dumnezeu și ca atare trebuie iubiți, prețuiți și respectați, indiferent de cum sunt ei”, a răspuns IPS Calinic.