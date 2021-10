Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, ÎPS Calinic, a primit o întrebare din partea unei persoane care vrea să afle de la înaltul ierarh ce se întâmplă cu cei care au o altă orientare sexuală. „Doamne, ajută! Ce se întâmplă cu cei care au o altă orientare sexuală (fără a întreține relații sexuale între același gen, pur și simplu o altă atracție), lucru pe care nu îl poate spune la Taina Spovedaniei?”, a fost întrebarea adresată arhiepiscopului Sucevei şi Rădăuţilor.

În răspuns, ÎPS Calinic, i-a transmis acestuia: „Doamne, ajută! 1. Să-și schimbe orientarea care s-a dovedit a fi, în decursul istoriei, nocivă și pentru trup, și pentru suflet! 2. La duhovnic te duci așa cum ești, cu bunele și cu relele săvârșite, ca în fața lui Hristos, fără să te rușinezi. Rușine ar trebui să avem când simțim arșița păcatului, nu când trebuie să-l spovedim! Sunt convins că sfatul unui duhovnic bun și al unui psihiatru/psiholog bun îl va pune pe cel la care faceți referire pe drumul rânduit de Dumnezeu. Spor și binecuvântare în acest demers de venire în sine!”