Fostul președinte al Consiliului Județean, deputatul Pro România, Cătălin Nechifor, a catalogat ca benefică intenția companiei Blue Air de a muta temporar cursele de pe Aeroportul Bacău pe Aeroportul de la Suceava însă a ținut să dea câteva sfaturi celor care negociază acest transfer. În primul rând, a spus Nechifor, sucevenii ar trebui să le ia banii dinainte. ”Am câteva sfaturi pentru cei care negociază. În primul rând ar trebui să le ia banii dinainte. Blue Air e o companie cunoscută la nivel național pentru foarte multe litigii financiare și la Iași și la Bacău unde Blue Air are bază operațională. La Iași e foarte simplu dacă dăm o căutare pe google vom vedea litigii financiare în valoare de milioane de lei pentru că această companie nu prea plătește ceea ce primește ca și servicii aeroportuare. În al doilea rând dacă dăm o căutare mai din trecut pe google vedem că la Bacău a avut litigii Blue Air în urmă cu mai mulți ani undeva 2011-2012 atunci când luase în concesiue aeroportul și vroia modernizarea lui pe bani privați și operarea unilaterală a acestui aeroport. De astea vreau să le zic foarte deschis celor care sunt astăzi în discuții cu Blue Air ar fi bine să le ia banii dinainte sau să aibă un contract extrem de bine făcut cu condiții și clauze cât se poate de clare așa încât să nu ne trezim că pentru o lună și jumătate cât va opera Blue Air dacă va opera la Suceva vor rămâne și cu datorii”, a explicat Nechifor.

”Nu aș contracta Blue Air la Suceava. Aș fi foarte agresiv pe aducerea unei noi companii la Suceava sau pe crearea acelei baze aeroportuare pentru Wizz Air pe Suceava”

Cătălin Nechifor a oferit un exemplu de cum ar juca el această carte dacă ar fi la masa negocierilor. ”Aș juca-o într-o manieră foarte orientată către piață. N-aș putea spune că e pragmatică dar e o manieră pe care din păcate cei din Iași și din Bacău au făcut-o asupra noastră și nu aș contracta Blue Air la Suceava. I-aș lăsa să-și caute variante, i-aș lăsa să-și zboare destinațiile de unde pot ei pentru că sunt convins că nimeni nu-i primește și atunci cred că Suceava ar trebui să profite de această oportunitate și să fie foarte agresivă pe aducerea unei noi companii la Suceava sau pe crearea acelei baze aeroportuare pentru Wizz Air pe Suceava. E o situație nefericită pentru cei de la Bacău vor sta închiși aproape două luni și atunci asta e viața într-o piață extrem de concurențială trebuie să ai atitudine, trebuie să iei inițiativă și trebuie în mod evident să profiți de acea conjunctură care eu cred că e foarte favorabilă”, a spus Nechifor. El i-a solicitat președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, să facă demersuri pentru ca ROMATSA să monteze echipamentele noi în turnul de control de pe Aeroportul de la Salcea arătând că de patru ani se operează cu un sistem radar de prin anii 60.