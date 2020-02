Primarul municipiului Rădăuți, Nistor Tătar, s-a declarat dezamăgit de atitudinea fostului său viceprimar PSD, Bogdan Loghin, posibilul său contracandidat din partea PNL, care în aparițiile publice își arogă unele proiecte pe care le-a derulat municipalitatea rădăuțeană ca fiind proiectele sale ”de suflet”. Într-o conferință de presă susținută la sediul PSD Rădăuți, Nistor Tătar a prezentat o serie de documente menite să restabilească adevărul.

”Nu trebuie să-și asume doar viceprimarul meritul. Meritul e al primarului, apoi al viceprimarului, Consiliului Local și al salariaților din Primărie. Toți au depus efoturi”

”Primele străzi care au fost asfaltate în mandatul meu au fost pe un contract încheiat în 26.11.2016. Nu este un contract semnat de fostul viceprimar. Este semnat de mine și e semnat cu SUCT pentru asfaltarea mai multor străzi printre care Calea Bucovinei, Putnei, 1 Mai, Ștefan cel Mare. Nu este contractul de suflet al nimănui. Este contractul Primăriei și toți am participat la acest lucru. În cazul străzilor nemodernizate pe care le-a făcut Autotehnorom contractul este încheiat în 2017 de mine și după aceea am mai avut un contract multianual în 2018 până în 2019. Nu trebuie să-și asume doar viceprimarul meritul. Meritul în primul rând este al primarului, apoi al celor care au făcut proiectele tehnice, care au făcut licitațiile, care le-au pus în practică. Să nu se înțeleagă că a făcut Tătar proiectele astea. Le-a făcut primarul, viceprimarul cu Consiliul Local și cu salariații din Primărie. Toți au depus efoturi. Nimeni nu acționează de unul singur. Nu înseamnă că dacă primarul a dat dispoziție fostului viceprimar să meargă în comisia de recepție a unei lucrări este proiectul lui de suflet și l-a făcut el. Eu vă spun că am avut proiectul cu statuia care tot aud că e tot proiect de suflet. Proiectul cu statuia l-a realizat Restaco pe un contract încheiat de mine în 30.05.2017. Să fie clar. Că a avut domnul viceprimar dispoziție de serviciu să se ocupe de investiție e altă poveste. Vreau să fie bine înțeles, în primii trei ani de zile nu am avut nici o problemă din punct de vedere al colaborării cu domnul viceprimar Loghin. Nu i-am îngrădit niște drepturi. I-am dat liber că am zic că e tânăr și trebuie să învețe, trebuie să se implice. Implicarea lui a cam lăsat de dorit. Până nu m-am implicat eu la statuie și am intrat mai tare între oameni nu s-a finalizat pentru că veneau cetățenii la mine și mă întrebau ce fac cei de la Restaco că au pauze cam lungi. Până nu am intrat eu la Piața Garoafelor să impulsionez lucrările nu se finalizau”, a relatat Tătar.

”A găsit de cuviință să meargă la PNL. I-am urat succes. Asta nu înseamnă că stă Primăria în loc”

Primarul a subliniat că nu are nici o problemă cu actuala opțiune politică a viceperimarului și l-a sfătuit să nu mai critice pe nimeni fără dovezi. ”A găsit de cuviință să meargă la PNL. I-am urat succes. Asta nu înseamnă că stă Primăria în loc. Îmi pare rău de toate necazurile pe care le are. Sincer vă spun. Îmi pare rău dar viața merge înaninte. Eu dacă aș fi în locul lui nu aș critica pe nimeni. Aș pune capul în jos și aș merge înainte și aș spune ”da, vreau să candidez și vreau să fac asta, asta și asta. Să spună că Tătar nu a făcut asta, asta și cu asta și nu ar fi nici o problemă”, a încheiat Nistor Tătar.