Nu este nimic mai placut decat o petrecere in aer liber, intr-o zi superba de primavara sau de vara. Desigur, vei avea nevoie de mancare si muzica buna, dar si de un cadru adecvat si, daca ai gradina, esti norocos pentru ca poti organiza petrecerea aici, fara a face cheltuieli prea mari.

Iata cateva sfaturi de care ar trebui sa tii cont pentru a organiza o petrecere de neuitat in gradina ta!

Alege o tema pentru petrecere

Daca te simti coplesit de ideea de a organiza o petrecere in propria gradina, opteaza pentru o tema si totul va deveni mai simplu. Poti alege o anumita paleta de culori, acesta fiind un punct de plecare excelent pentru decor si mancare. Vei gasi copertine si pavilioane, aranjamente florale si chiar si bauturi in acele culori.

Un cort de petrecere albastru, de exemplu, ofera un spatiu minunat de distractie, fiind extrem de practic pentru utilizarea in exterior. Si, daca vrei sa duci lucrurile mai departe, poti impune culoarea albastra si pentru vestimentatia invitatilor.

Foto: Pavilion VidaXL

Creeaza un decor atractiv

Odata ce ai ales tema, poti incepe sa planifici cum vei decora spatiul pentru petrecere. Utilizeaza un perete cu flori colorate pentru a crea un cadru ideal pentru fotografii si a-ti rasfata invitatii cu parfumul lor. Ia in considerarea utilizarea unor seturi mobilier gradina pentru a crea zone diferite pentru petrecere, asezarea unor paturi pe iarba pentru spatii de conversatie relaxante sau mese inalte pentru pregatirea bauturilor.

Poti alege un set de mobilier bistro din 3 piese (o masa rotunda si doua scaune), din aluminiu sau cu placi ceramice. Acesta va aduce o nota de lux oricarei petreceri, va fi oferi un cadru extrem de placut pentru relaxare si va da o nota romantica gradinii.

Foto: VidaXL

Pregateste-te pentru orice vreme

Din pacate, vremea este schimbatoare si iti poate strica petrecerea in orice moment. De aceea, cand organizezi o petrecere in aer liber, este vital sa te pregatesti pentru ploaie sau canicula. Alege un spatiu in gradina unde le poti oferi oaspetilor adapost pentru orice situatie si pregateste umbrele si prosoape.

De asemenea, daca petrecerea va avea loc seara, ar fi bine sa creezi o zona cu incalzitoare de exterior si sa ai cateva paturi calduroase pentru invitati.

Planifica meniul

Indiferent de locatie, unul dintre cele mai importante aspecte in planificarea unei petreceri este selectarea atenta a meniului. Trebuie sa te asiguri ca vei avea mancare si bautura de ajuns pentru toti oaspetii si, totodata, sa tii cont si de preferintele lor, de varsta si de vreme.

Daca va fi o zi torida, poti alege un meniu usor si bauturi racoritoare, iar daca este o seara mai racoroasa, poti alege sa faci un gratar si sa ai vin, bere si ingrediente pentru diverse cocktailuri. Desigur, pentru ce mici, trebuie sa te asiguri ca ai suficiente bauturi racoritoare.

Nu uita ca toata lumea trebuie sa se distreze

Daca vrei sa ai o petrecere reusita, asigura-te ca toata lumea se va distra. Fa un playlist adecvat pentru a antrena invitatii si a-i atrage la dans si nu uita sa organizezi activitati distractive si pentru cei mici. Daca este o petrecere cu multi invitati, poti lua in considerare angajarea unui DJ si a unor animatori pentru cei mici.

De asemenea, daca ai spatiu suficient in gradina, poti inchiria jocuri si jucarii de exterior precum castele gonflabile sau trambulinele de sarit. Si, daca vrei ceva mai creativ, poti amenaja o masa de arta si mestesuguri unde oaspetii, mici si mari, sa creeze diverse obiecte (ghirlande de flori, bijuterii sau tricouri pictate) pe care sa le ia acasa ca amintire.