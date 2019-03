Nu e usor sa fii antreprenor. Cu siguranta ca fiecare dintre cei care au decis sa ia calea antreprenoriatului intampina dificultati si traiesc momente in care au nevoie de un imbold sau de un mic ajutor pentru a merge mai departe.

Ai vrea sa stii care e formula magica prin care iti poti redobandi calmul, determinarea si motivatia, insa nu exista o formula universala. Totusi, daca ai nevoie de inspiratie, iti spunem la ce recurg 8 antreprenoare din Romania pentru a-si redobandi energia si motivatia de a merge mai departe.

Cum iti regasesti motivatia – 8 sfaturi de la antreprenoare

1. Reintoarce-te la lucrurile simple, care iti fac placere – Cristina Norocel, fondatoarea unei companii de PR si marketing.

„Cel mai bun lucru pe care-l poti face este sa faci un pas in spate si sa te reintorci la lucrurile simple, care-ti fac placere.” Un pranz cu cea mai buna prietena, un film bun sau o discutie la telefon cu cineva care stii ca te poate motiva, acestea sunt alte modalitati prin care antreprenoarea isi gaseste motivatia.

2. Incarca-te cu energie de la cei din jur sau rasfata-te la salon

„Prefer sa ma vad cu oameni care emana o energie buna si astfel ziua devine mai frumoasa (…)Dar mai am si alte metode, cum ar fi sa las munca si sa ma rasfat la salon (daca programul permite).” – Corina Sterea, fondatoarea unui salon de frumusete.

3. Shopping si ordine

„Shopping, ordine in acte, in genti si pe birou.”– Mihaela Butoi (consultanta business). In plus, Mihaela se mai bazeaza si pe alte modalitati care au ajut-o in trecut: se imbraca mai colarat, asculta muzica daca lucreaza si aprinde un betisor parfumat de lavanda. Meloterapia si äromaterapia par sa o ajute in momente stresante. De asemenea, aman toate lucrurile importante, telefoane sau mailuri, pentru a doua azi”, spune antreprenoarea.

4. Bea apa si antreneaza-ti gandirea

Laura Dragomir, antreprenoare si realizatoare emisiuni, beau multa apa mai ales cand e foarte obosita, cand are multe pe cap, cand e contra timp, cand are zile in care trebuie sa rezolve prea multe lucruri. “Dincolo de apa, cum ma mobilizez? Tine de antrenamentul gandirii. Am fost deseori pe muchie de cutit cu dead-line-uri si am reusit, imi spun: ”Hai ca poti! Ai reusit si altadata!”

5. Ocupa-te de task-urile simple

„Incerc sa inchid din task-urile mai simple, cele „rationale” ce nu au nevoie de creativitate si de un input foarte important din partea mea.” – Mariana Bradescu

6. Sport si motivatie intrinseca

Lorelei Nassar, fondatoare clinica, se declara norocoasa pentru ca are o motivatie intrinseca. Asta inseamna ca orice zi proasta este perceputa de catre ea ca o provocare si o motiveaza si mai mult. Ïn plus, incepe o zi mai putin buna cu o ora de sport si apoi toate curg asa cum trebuie, spune antreprenoarea.

7. Cafea si shopping, cea mai buna terapie

„Oamenii sunt cei care ma dezamagesc, dar si cei care reusesc mereu sa imi ridice moralul. In cel mai rau caz, ies la cafea & shopping. Este cea mai buna terapie.” – Roxana Domnica

8. Si maine e o zi

„Ma concentrez pe ceea ce invat din ceea ceea ce mi se intampla. Si stiu ca „si maine e o zi”” – Alexandra Olteanu, fondatoarea companie de training.

