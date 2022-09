Administratorul societății sucevene <Hornar de Bucovina>, Cătălin Șlincu, susține că operațiunea de curățare a coșurilor de fum este una absolut necesară, iar normal ar fi ca aceasta să fie efectuată chiar după încheierea sezonului rece, prin luna mai. El face parte din Asociația Hornarilor și Constructorilor de Coșuri de Fum și Șeminee ASFOCH. Administratorul a declarat, la Radio Top, că un coșar se formează în aproximativ un an, iar el are patru colegi în firmă. Cătălin Șlincu a afirmat: „În primul rînd, un viitor coșar face șase luni cursul de la Autoritatea Națională pentru Calificări, Apoi, urmează cursurile profesionale la ASFOCH. Asociația noastră este singura din România recunoscută la nivel internațional și sîntem invitați la pregătire în străinătate. În plus, producătorii de coșuri de fum de-afară ne invită la fabrică. Ei trebuie să aibă siguranța că dacă face cineva un montaj, îl face profesional. Am avut situații de <n> ori cînd am dărîmat șeminee construite defectuos. Au fost cazuri în care la reconstrucție ni se solicita același model. Exteriorul poate arăta foarte bine, dar partea de interior și poate provoca o nenorocire. În interior poate să se deterioreze racordul, dacă nu folosești tot ceea ce trebuie, certificat”. Administratorul de la <Hornar de Bucovina> a mai spus că sînt cereri multe pe partea de mentenanță și cîte o dată se ajunge greu la client. El a precizat: „Sîntem un județ mare, cu 114 localăți. Nu poți să ai o lucrare la Frătăuți și apoi să mergi la Dolhasca. Lumea sună și facem programări. Cel mai bine este să se intervină la finalul sezonului rece. Dacă ai curățat coșul de fum sau sursa de căldură și observi o defecțiune poți să o repari sau să reconstruiești în patru-cinci luni. Altfel e mai dificil”. Cătălin Șlincu a menționat că <Hornar de Bucovina”> a intrat de aproape patru ani pe piață și are clienți vechi, dar și noi, în Suceava și localitățile limitrofe, dar și în zonele Rădăuți și Cîmpulung.