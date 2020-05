Spatiul in aer liber, fie ca este mare sau mic, puntea, veranda sau terasa, devine locul in care ne putem bucura de anotimpuri si de frumusetea naturii. Acesta este o extindere a spatiului interior si necesita atentie la decorare. Mobilierul de exterior a atins parametri noi in ceea ce priveste performanta si durabilitatea, fiind combinatia perfecta intre eleganta si confort.

Alegerea mobilierului, insa, poate fi o reala provocare, daca nu stii ce anume ar trebui sa urmaresti. Din fericire, exista experti care te pot ghida, cum ar fi Flexform.

Cine este Flexform

Flexform, o companie cu zeci de ani de experienta in fabricarea mobilierului de inalta calitate, lanseaza acum o colectie de mobilier de exterior care include canapele, fotolii, mese, scaune si multe accesorii. Linia prezinta piese concepute de designeri cu care Flexform are o lunga colaborare, precum Antonio Citterio, Mario Asnago si Claudio Vender.

Diferenta dintre mobilierul de interior si cel de exterior

Diferenta principala dintre mobilierul de interior si cel de exterior consta in materialele utilizate. Mobilierul de exterior necesita un nivel mai inalt de durabilitate pentru a face fata conditiilor de mediu – ploaie, soare, variatii de temperatura si multe altele. De aceea, pentru exterior sunt recomandate piesele de mobilier inox, cauciuc poliuretanic sau tesaturi hidrofugare – toate functionand foarte bine in aer liber.

Canapeaua de exterior

Vom lua ca exemplu canapeaua Vulcano de exterior de la Flexform. Baza canapelei este realizata din placaj marin, in timp ce cotierele si spatarul structurilor sunt realizate din otel inoxidabil austenitic, un aliaj special care garanteaza performante superioare pentru exterior.

Tapiteria este tesuta din fibre de polipropilena sau cauciuc poliuretanic. In plus, canapeaua este asezata pe un cadru sau un perimetri din otel inoxidabil prevazut cu tampoane din cauciuc. Acesta este un exemplu de canapea durabila de exterior.

Atentie la pernele de exterior

Pentru a asigura performanta mobilierului de exterior, pernele captusite trebuie sa fie inglobate intr-un material special pentru captuseala, confectionat din tesatura hidrofuga respirabila. Colectia de mobilier de exterior de la Flexform garanteaza rezistenta la intemperii, dar si la soare, clor si apa sarata.

Inoxul si otelul inoxidabil – materiale de baza pentru structura mobilierului de exterior

Aproape toate piesele din colectia de mobilier de exterior de la Flexform au structura din otel inoxidabil austenitic, fiind disponibile in culori si finisaje albe, verde kaki sau rosu inchis. Scaunele si spatarele fotoliilor sunt tapitate cu materiale usoare dar robuste, realizate din fibra de polipropilena sau cauciuc poliuretanic.

Suprafete rezistente la vreme

La numai doi ani de la lansarea mesei Monreale, Flexform vine cu versiunea de exterior din lemn iroko care are o rezistenta exceptionala la efectele vremii. Varfurile montate in canelura din metal turnat si placutele de plastic plasate in partea inferioara a picioarelor, protejeaza lemnul de contactul direct cu pavajul. Blatul placat este realizat din iroko solid, disponibil in finisaje naturale, gri patat sau alb lacuit.

Mobilierul de exterior trebuie sa fie usor de depozitat

In zilele cu precipitatii abundente, sau in climatele umede unde temperatura este mai putin placuta in anumite luni ale anului, mobilierul de exterior necesita depozitare. De aceea, se doreste ca acesta sa fie cat mai usor de strans si de demontat, acestea fiind caracteristici importante in alegerea pieselor.