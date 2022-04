Explozia in utilizarea TikTok-ului a creat o schimbare considerabila in marketingul online si in modul in care companiile si utilizatorii pot declansa tendinte in ceea ce priveste continutul, produsele, serviciile si brandurile personale. Ca platforma pentru partajarea de continut video, TikTok se afla in urcare ascendenta, numarul utilizatorilor crescand considerabil de la o luna la alta.

TikTok creaza comunitati si relatii puternice

Cresterea inregistrata de TikTok este justificata de crearea unui sentiment de comunitate in randul utilizatorilor si a creatorilor care partajeaza pe TikTok continut sub forma de actualizari de business, videoclipuri distractive si scene din viata de zi cu zi. Pentru multe companii, acest lucru a schimbat mult asteptarile cu privire la ceea ce inseamna interactiunea cu publicul tinta.

In vreme ce alte platforme promoveaza perfectiunea in marketing, TikTok permite imperfectiunea si faciliteaza creare unei relatii puternice intre creator si spectator. Astfel, cu cat vor stii sa profite mai bine de TikTok, cu atat va fi mai usor pentru firme sa construiasca relatii durabile cu clientii si sa creeze o imagine puternica de brand.

TikTok are un algoritm AI sofisticat

In spatele platformei TikTok sta un algoritm AI complex care faciliteaza atingerea si pastrarea publicului tinta. Shye Lee si Aishah Mohamed de la Elite Tier Academy si pionierii folosirii platformei TikTok ca mijloc de promovare a afacerii, spun ca algoritmul acestuia este suprinzator in ceea ce priveste vizibilitatea si continutul care ajunge exact acolo unde trebuie. Astfel, aratand contintul persoanelor potrivite, este eliminata nevoia de a cheltui pe reclame directionate.

Ceea ce face TikTok mai bine decat oricare alta platforma este utilizarea adecvata a inteligentei artificiale si partajarea continutului in mod optim catre utilizatorii care chiar sunt interesati. Astfel, chiar si firmele mici care au apelat la servici de creare site ieftin, pot profita de TikTok pentru a-si promova brandul si a se face cunoscuti.

TikTok – o platforma social media in crestere

Sunt multe firme si corporatii care au ignorat aceasta platforma, considerand ca este doar o retea pentru adolescenti, dar s-au inselat. Un studiu realizat de Business of Apps arata ca doar 28% dintre utilizatorii acestei platforme au sub 18 ani, in vreme ce 35% au intre 19 si 29 de ani, 18% au intre 30 si 39 de ani si 19% au peste 39 de ani.

Prin urmare, pe langa publicul tanar, baza de utilizatori TikTok contine un numar mare de profesionisti, oameni de afaceri, antreprenori si consumatori adulti. Pe baza ancestor date, primul pas bun pe care il poti face pentru a-ti promova afacerea prin TikTok este sa treci peste ideea gresita ca este o platforma pentru tineri si neprofesionisti. Cifrele sunt suficiente pentru a deduce ca exista sanse mari ca aici sa fie si publicul tinta din nisa ta de activitate.

Totul incepe cu povestea marcii tale

Pentru ca TikTok are o mare capacitate de a conecta utilizatorii, consumatorii din ziua de azi se asteapta la autenticitate si transparenta in abordarea continutului. De aceea, daca vrei sa te promovezi pe aceasta platforma, incepe prin a-ti construi imaginea printr-o poveste unica si autentica, include informatii reale despre cum si de ce ai inceput afacerea si unde vrei sa ajungi.

Hashtag-urile sunt importante, dar comunitatea este si mai importanta

Pentru a obtine o pozitie cat mai buna in domeniul tau de activitate, crearea unei biblioteci de hashtaguri poate fi foarte utila. Si, daca nu stii ce hashtaguri ar trebui sa folosesti, apeleaza la un cuvant cheie relevant pentru cautarile de pe TikTok si acesta iti va face sugestii asociate cu ceea ce ai tastat.

Chiar daca sunt importante, hashtagurile nu sunt si esentiale pentru strategia folosita pe TikTok. Cheia consta in a-ti construi brandul pe platforma consta in a reusi prin povestiri sa transformi publicul tinta intr-o comunitate. Dupa aceea, va trebui sa mentii interesul cu videoclipuri relevante, recenzii, povesti de succes sau analize interesante asupra procesului creativ.

Daca hashtag-urile te fac vazut de algoritm si te pun in pozitia adecvata, povestea marcii si comunitatea pe care o construiesti sunt cele care conteaza cu adevarat pentru a avea un marketing eficient.

Marketingul pe TikTok – un joc cu concurenta redusa

Daca vei invata sa faci marketing pe TikTok te vei bucura de avantajele unui spatiu in care concurenta este mica. Retine ca daca vei folosi TikTok pentru afaceri este esential sa devii viral si sa obtii cat mai multe vizualizari. In acest proces, calitatea continutului este esentiala, dar si prezentarea adecvata a acestuia pentru a ajunge la publicul tinta.

Daca te-ai inscris pe TikTok doar pentru a deveni viral prin continut care nu te reprezinta, mesajul va fi incorect, vei sfarsi prin a-i indeparta pe potentialii urmaritori fideli si vei esua curand. Multi dintre urmaritorii tai de pe TikTok ar putea fi interesati doar de anumite videoclipuri, dar nu si de serviciile sau produsele tale, iar acest lucru poate dauna considerabil pe termen lung afacerii tale pe aceasta platforma.

Prin urmare, pentru a avea succes, tot ceea ce postezi pe TikTok ar trebui sa se alinieze obiectivelor tale de afaceri. Alftel, adunarea de vizionări si de adepti poate fi incitantă, dar nu te va ajuta foarte mult. Cu strategia TikTok corecta si cu un continut captivant, autentic si relevant, firmele au sanse mari de a reusi sa creeze un brand puternic.