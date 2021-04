Te-ai decis sa faci scoala de soferi pentru prima data sau ai mai incercat pana acum, insa fara succes in promovarea examenelor pentru obtinerea permisului auto? Cu siguranta in ambele situatii ai nevoie de ajutor si de cateva sfaturi esentiale pe care trebuie sa le stie orice doritor de permis auto.

Lucrurile de mai jos trebuie luate in calcul pentru ca pregatirea pentru examenul auto este deosebit de importanta. Pe langa faptul ca trebuie sa inveti legislatia si regulile de circulatie, trebuie sa fii pregatit si din punct de vedere psihic, mai ales daca esti o fire emotiva. In plus, sunt si cateva detalii pe care oricine trebuie sa le cunoasca, precum:

Fii atent la aspectele din legislatie si pune-le in practica

Chiar daca ti se pare plictisitor sa citesti intreaga carte, pe langa faptul ca este important sa retii toate elementele esentiale pentru ca le poti avea drept intrebari la examen, te vei lovi de acestea chiar si pe traseu, conducand. Astfel, vei sti atunci cand iesi pe traseu cum sa respecti regulile de circulatie si asta iti va aduce un plus in ceea ce priveste orele de condus la scoala, dar vei avea si o sansa de reusita mai mare pentru a trece de traseu cu bine.

Conteaza si colaborarea cu instructorul auto

Un instructor auto trebuie sa fie implicat si comunicativ, insa dincolo de aceste aspecte trebuie sa si rezonezi cu el. Astfel vei putea mai usor sa intelegi unde gresesti, cum sa faci o parcare de exemplu si cum sa conduci mai bine cu fiecare sedinta ce trece. Acest aspect poate fi decis chiar inainte de a incepe orele de condus si poti vorbi inainte cu instructorul pe care l-ai ales sa vezi daca este pe placul tau.

Este important sa ai incredere in acel om, sa te simti confortabil cand pui intrebari, dar mai ales sa iti ia din teama de condus. Cu un instructor auto atent si receptiv poti evita situatiile neplacute din trafic ce pot genera chiar si necesitatea de despagubiri pentru accidente cu vatamari corporale.

Nu pune presiune pe tine

Chiar daca la o ora de condus nu te-ai descurcat foarte bine, nu trebuie sa pui presiune in mod inutil pe tine si sa te desconsideri. Motivul pentru care faci scoala de soferi este ca sa inveti sa conduci, sa faci greseli si sa inveti din ele. Totodata, daca nu ai inteles anumite notiuni, nu ezita sa consulti mereu legislatia sau sa-l intrebi pe instructorul tau.

La polul opus, daca ai facut progrese semnificative, nu trebuie sa te “culci pe o ureche” si sa ai impresia ca ai invatat tot. Pe toata perioada scolii de soferi este normal sa te confrunti cu un numar mare de emotii, insa acestea, daca sunt bine gestionate, te vor ajuta sa obtii permisul de conducere.

Nu lua in seama povestile auzite despre examenele auto

Cu siguranta vei auzi multe povesti si intamplari de la prietenii care au dat pana acum de permisul de conducere, unii obtinand-l, iar altii nu. Indiferent de situatiile prin care au trecut, nu trebuie sa iei in seama povestile ce au la baza faptul ca poti sa intalnesti politisti care vor sa te pice si nu vor sa-ti dea permisul. Daca inveti bine legislatia si esti sigur pe tine, nu ai cum sa nu iei permisul. Fiecare individ este unic si are experiente diferite.

Poti incerca o sedinta si cu un alt instructor, inainte de examen

Pentru a verifica toate cunostintele acumulate, dar si pentru a schimba atmosfera din masina, poti sa faci o sedinta cu un alt instructor auto. Astfel poti sa te simti ca la examen, unde vei conduce alaturi de o persoana necunoscuta. In acest fel vei mai scapa si de emotii.