Vicepreședintele PNL , deputatul de Suceava Ion Bălan, le-a transmis tinerilor liberali suceveni la Gala de Excelență a Tinerilor Liberali care s-a desfășurat joi seară în sala mică a Casei de Cultură din Suceava să aibă inițiativă și să lucreze în echipă pentru că numai așa își pot asigura succesul. El a recunoscut că atunci când a intrat în politică s-a bazat foarte mult pe tineri. ”De ce? Pentru că uitându-mă în competiții și în special în cele sportive, am văzut cât de mult entuziasm depun tinerii și am spus. De ce fac asta? Pentru că ei cred în ceva. Și atunci m-am întrebat cum să-i fac să creadă în mine, să duc spiritul acesta de competiție sportivă în politică și cum să fac să-i atrag pe tineri alături de mine. Și mulți de aici din sală ați fost alătuiri de mine în acțiunile mele”, a spus Bălan.

”Avem cea mai puternică echipă de tineret”

El a rememorat perioada de început în ale politicii. ”Îmi amintesc cum mă prezentam cu ani în urmă, prin 2007 – 2008, când Gheorghe Flutur îmi spunea Ion Balan și pe mine mă cheamă Ioan, și îmi spunea Nelu. Azi e prima zi în care nu îmi mai spune tânărul Ioan Balan. Mă gândesc la mulți ani pe care i-am făcut în politică. Și atunci prin 2008 tot așa la întâlniri de genul ăsta ne întâlneam și unii colegi analizau posibilitățile câștigării unor colegii uninominale. Era pentru prima dată în România când se candida uninominal. Adică omul și partidul. Astăzi avem o listă. Și atunci spunea… ăla e cu notorietate, ăla cu mai puțină, ăla cu mai multă și până la urmă când au ajuns la mine erau pe la locul șase. Dar noi ne gândeam că luăm maxim 5 deputați la vremea aia. Și mă gândeam oare cum o să fie? Și îl văd aici pe Lucian Harșovschi care atunci era chiar tânăr. Avea vreo 26 de ani. Aveam cea mai puternică echipă de tineret. Și am înțeles că împreună putem câștiga. Și i-am chemat pe toți tinerii lângă mine, am făcut noi analiza noastră și am spus că trebuie să câștigăm. Și am câștigat de așa manieră, încât eram pe locul trei pe țară. Și îmi aduc aminte, în seara aceea, cum pe la 1 noaptea mă sună Lucian și îmi spune că ești primul pe județul Suceava. Dar nu primul de la PDL, că atunci eram PDL, ci primul pe întreg județul. Un mare succes. Vă dați seama, pentru prima dată intrat în politică, era o mare chestiune. Și am înțeles atunci nevoia de a colabora cu voi”, a spus Bălan.

”Oriunde ați fi, orice meserie v-ați alege, pentru mine, pentru noi veți fi mândria noastră”

El a amintit că în 2012 când a fost singurul deputat din opoziție din România care și-a câștigat colegiul a repurtat acest succes exclusiv tinerilor. Bălan le-a recomandat tinerilor să formeze echipă pentru a avea succes dând ca exemplu echipa pe care a format-o el cu Gheorghe Flutur. ”Vă spun din proprie experiență. Nu vă bazați pe alții, ci pe voi atunci când vă creați idealuri și așteptări. Formați echipă. Pentru că fără echipă nu aș fi reuștit. Ce aș fi reușit eu dacă nu aș fi fost în echipă cu Gheorghe Flutur? Poarte că aș fi câștigat eu personal, dar nu ar fi fost suficient. Echipa. Aceasta a fost o completare. În toți acești ani, umăr la umăr. Fără nici o sincopă. La toate alegerile. Și soarta a făcut ca atunci când a candidat la parlamentare am mers împreună în colegiul meu de deputat și al dumnealui de senator. Și a fost colegiul cu cele mai multe voturi din țară. Ori lucrul acesta arată că inițiativa e importantă, dar cel mai important lucru după inițiativă este echipa. Credeți-mă că aici la PNL ați nimerit în cea mai bună echipă”, a spus Ioan Bălan. ”Oriunde ați fi, orice meserie v-ați alege, pentru mine, pentru noi veți fi mândria noastră pentru că proveniți din echipa noastră. Vă spun că rămân același om, atașt valorilor voastre de tineri, și rămân în special atașat spiritului ăsta de echipă, de echipă sportivă. Vă spun să aveți încredere în noi”, a încheiat Bălan.