Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a criticat, într-o declarație politică, atitudinea premierului României, Florin Cîțu, față de cetățenii care nu se vaccinează împotriva noului coronavirus, pe care i-a numit „teroriști”. Eugen Bejinariu i-a transmis lui Florin Cîțu că este premierul unei națiuni care include „și ignoranți și sceptici și chiar iresponsabili”, însă nu are dreptul sa acuze de terorism oameni a căror opțiune e generată poate tocmai de lipsa de încredere în guvernul pe care îl conduce.

Vă prezentăm în continuare declarația politică susținută de deputatul Eugen Bejinariu:

„Populația întregii lumi trăiește un coșmar prelungit, dar liderii cu viziune, în timp ce iau decizii echilibrate și gestionează cu atenție fiecare aspect al crizei pe care o parcurgem, acordă atenție specială comunicării publice. Guvernanții români apar țâfnoși, iritați, agresivi și tulburător de aroganți.

În vremuri în care deciziile sunt bazate pe știință, faptele tuturor celor ce conduc națiunea au importanță. Vorbele au și ele o însemnătate aparte. Gesturile, cuvintele, atitudinea și empatia liderilor sunt cele care pot reda suflul unei populații înspăimântate. Si totuși în vremurile cele mai delicate pe care le-am trăit în ultima jumătate de secol, liderii țării mint cu nerușinare, ascund adevăruri infame, fug din calea jurnaliștilor ca sa nu dea socoteală, se împăunează cu anunțuri triumfaliste despre mersul economiei în fața unei populații sărăcite și batjocorite. Cei care catadicsesc să aloce timp pentru a răspunde îngrijorărilor publice ne ceartă grosolan, ne învinovățesc perpetuu și ne amenință cu răul din ce în ce mai rău ce-l vor prăvăli peste noi, din cauza noastră.

Oamenii stau cu năpasta în casă de peste un an, și-au înmormântat membri ai familiei, au pierdut prieteni, colegi sau apropiați, și-au pierdut locurile de muncă, au mai puțini bani, au acces limitat la spitale, iar spaima de boală, suferință și moarte este alimentată zilnic de mii de informații dramatice. Oamenii au devenit cenușii, îndoiți de povara fricii și au mințile amorțite de panică. Cum să vorbești iritat și agresiv unei populații aflate in deriva psihologică? Cum să nu vezi liderii lumii democratice, pe bărbații de stat ai națiunilor puternice, pe cei care își amintesc in fiece clipă că în calitate de guvernanți ei îi slujesc pe oameni, nu invers? Avem un prim-ministru iresponsabil! Iar declarațiile lui sunt intolerabile. În pofida îngrijorărilor inițiale, campania de vaccinare în România are suport public. Oamenii s-au informat, au adresat întrebări, au căutat și au adoptat mai rapid decât publicul altor țări soluția imunizării rapide. Entuziasmul românilor de a se vaccina rapid provine, poate și din apetența noastră pentru socializare, din țesutul nostru social animat, vesel, „petrecăreț”.

A fost nevoie de mai puține îndemnuri raționale decât este nevoie în alte țări, pentru că noi îmbrățișăm mai viguros speranța și avem fibră optimistă. Noi reacționam cu precădere emoțional și procentul de doritori ai vaccinului în România spune despre noi că ne oferim unii celorlalți bucuria de a ne elibera curând de năpastă. Calitățile care ne-au dus in fruntea clasamentului de țări vaccinate sunt deopotrivă neajunsuri ale firii noastre în cazul celor care faultează restricțiile, care sfidează reguli, socializează ca si când nu există pandemie, ignoră masca și organizează petreceri. Probabil sunt și oameni speriați de teorii absurde, care nu-și vor dori imunizarea, probabil sunt in continuare oameni care prețuiesc mai mult dogma decât știința, poate că sunt oameni care își doreau să se programeze, dar au fost înspăimântați de apariția unor decese cauzate, aparent, de vaccinuri.

Probabil ca vor fi oameni inconștienți care vor refuza până la capăt soluția vaccinării, dar a-i numi pe acești oameni teroriști de la înălțimea funcției tale de prim ministru este o agresiune inacceptabilă. Termenul de „terorist” este utilizat cu prudență chiar și de cei in drept să se ocupe de combaterea fenomenului, este un cuvânt cu rezonanță tulburătoare si cu semnificație tragică. A folosi acest termen ca sa acuzi oameni neinformați, sceptici sau chiar retrograzi constituie o abatere gravă atât moral cât și cu siguranță legal. Atâta timp cât vaccinarea va mai fi opțională, un lider nu poate cataloga negativ alegerile unei părți a publicului. Sunteți prim-ministru al unei națiuni care include și ignoranți și sceptici și chiar iresponsabili, nu aveți dreptul sa acuzați de terorism oameni a căror opțiune e generată poate tocmai de lipsa de încredere în guvernul pe care îl conduceți. Oamenii trebuie îndrumați cu blândețe, convinși cu argumente, încurajați neobosit, lămuriți rațional și sfătuiți cu puterea științei. Ciomagul invectivelor, acuzațiilor și amenințărilor cu care veniți in conferințele de presă adaugă aversiune si rezistență. Renunțați la agresivitate, la țâfnă și la aerul mereu iritat cu care vă adresați oamenilor, luați câteva lecții de dicție ca să putem înțelege propozițiile dvs. pe de-a întregul și exersați responsabilitatea pentru propriile enunțuri. Poate găsiți si calea de a-i încuraja și motiva pe cei care își caută încă argumente pentru vaccinare – la dumneavoastră sunt toate aceste responsabilități. La dumneavoastră este responsabilitatea de a oferi oamenilor atât o viață mai bună cat și speranța că putem depăși pandemia. Dacă nu găsiți calea de a însufleți oamenii, este complet inutil procentul ridicat al celor care s-au vaccinat deja”.