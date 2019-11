Sezonul de ski bate la usa. Iarna e aproape, iar muntii deja isi scalda crestele lor semete in fulgi de nea prietenosi care se intind pe piscurile inghetate. Partiile incep sa se deschida, iar copii sunt deja nerabdatori sa vada destinatia de anul acesta pentru tabara de ski.

A decide unde sa schiezi in Europa nu este insa o sarcina usoara. Schiatul, peisajul, zapada si cultura variaza foarte mult in functie de regiune si statiunea aleasa. Pentru a va ajuta, expertii in ski si agentiile de booking au facut echipa in acest an pentru a alege cea mai buna statiune de schi. Pe baza deciziilor, s-a format un top al celor mai bune destinatii pentru ski din Europa. Iata mai jos rezultatele!

1.AVORIAZ

Statiunea franceza se bucura anual de foarte multi turisti. Printre avantajele sale putem enumera: partiile variate, numeroasele unitati de cazare, o multime de partii protejate, acoperite de copaci, pentru zilele cu vreme rea si oportunitatile de transfer de la hotel la partie foarte accesibile ca pret si transferuri rapide si accesibile de la aeroportul international major de la Geneva. Insa exista si unele dezavantaje: altitudinile sunt destul de mici, asa incat partiile au o lungime mai mica. Aglomeratia este si ea una dintre probleme, iar partiile sunt de cele mai multe ori line, nu au pante foarte abrupte.

2. SAALBACK HINTERGLEMM

Avantajul principal in aceasta statiune este cel mai eficient sistem de tranfer pe partie: peste 20 de gondole si 20 de telescaune urca in mod constant aventurierii de la capatul partiei pana in varf. Dezavantajul in cazul acestei zone este calitatea zapezii pe traseele blue-trail.

3. LES ARCS

Aici poti intalni unele dintre cele mai lungi piste, avand pana la 2000 – 3000 metri de linie inzapezita. De asemenea, printre avantaje se enumara si faptul ca statiunea ofera partii atat pentru incepatori cat si pentru cei avansati. Foarte multe zone blacks si o multime de unitati de cazare sunt si acestea avantaje. Iar dezavantajele reclamate de specialistii care au alcatuit topul sunt: sunt mai putine trasee green, decat cele blue, asa incat incepatorii care pornesc chiar de la zero vor avea putine optiuni. Unele partii sunt de asemenea destul de abrupte, ceea ce poate fi un dezavantaj, dar si un avantaj pentru cei mai aventurieri.

4. VAL GARDENA

Una dintre statiunile preferate ale celor care doresc nu doar ski, ci si un peisaj aparte. Dolomitii ofera cele mai de vis peisaje pe aceste partii. Accesul la partii intermediare si la trasee de toate tipurile este un mare avantaj, iar in plus, clima este una extrem de prietenoasa in aceasta zona. Dezavantaje: pistele sunt in cele mai multe cazuri scurte. Soarele poate duce uneori la o cantitate mai putina de zapada naturala.

5. ZERMATT

Statiunea elvetiana Zermatt se bucura de foarte multa atentie din partea schiorilor profesionisti. Are partii de pana la 4 mii de metri si curburi interesante, partiile pornind de cele mai multe ori direct din varfurile muntilor. Rutele sunt de-a dreptul fascinante in aceasta zona. Iar ca dezavantaje specialistii nu gasesc foarte multe. Poate pretul este unul dintre dezavantaje, statiunea nefiind foarte prietenoasa cu buzunarele oamenilor. De asemenea, pistele sunt mai expuse, nefiind inconjurate de copaci, astfel vantul fiind o provocare in plus. Insa pentru un profesionist, acest lucru nu va fi decat semnul ca va avea parte de mai multa adrenalina.