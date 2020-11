Președintele Colegiului Medicilor Suceava, chirurgul Sorin Hîncu, a declarat, la Radio Top, că se vaccinează întotdeauna împotriva gripei sezoniere, în condițiile în care virusul gripal își schimbă anual structura. El a afirmat: „Mă vaccinez pentru că gripa adevărată este o boală gravă, cu complicații care uneori pot pune viața în pericol. Dacă ești vaccinat antigripal poți face o formă ușoară de boală. Nu ai protecție 100%, dar ai protecție pentru formele grave de gripă”. Pe de altă parte, doctorul Hîncu a spus că pentru întărirea sistemului imunitar consumă vitaminele D3 și C, precum și Aspenter. Șeful Colegiului Medicilor Suceava a subliniat: „Zilnic iau D3 în doze de 4.000 de unități și o tabletă de vitamina C. Aspenterul nu ar trebui să lipsească de la nici un individ în vîrstă de peste 50 de ani, datorită efectelor benefice pe care le are asupra circulației sîngelui”. Sorin Hîncu a menționat că vitaminele D3 și C, dar și Aspenterul sînt medicamente care se dau fără rețetă, sînt benefice pentru creșterea imunității organismului și pot fi luate de oricine de la farmacie fără a aglomera medicul de familie.