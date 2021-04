„Dieta de la Worms” a rămas celebră datorită ciocnirii dintre oamenii cei mai ambițioși din istorie. În rolul judecătorului era tânărul împărat al Sfântului Imperiu Roman, Carol al V-lea, în vârstă de 21 de ani, dar deja cel mai puternic monarh al mileniului, de la Carol cel Mare la Napoleon.

Depunând mărturie pentru credința lui era un tânăr călugăr german care sfidase Biserica, Martin Luther.

Luther venise la Worms dornic să se apere de acuzațiile de erezie, în ciuda avertismentelor prietenilor, potrivit cărora Worms era un oraș în care „i-a fost deja hotărâtă moartea”. Implorat de un adept să nu intre în oraș, monahul i-a răspuns: „Wenn so viel Teufel su Worms waren Siegel auf Dachern, so wollt’ ich hinein” („Sunt hotărât să intru în Worms cu toate că se vor năpusti asupra mea tot atâția diavoli câte țigle sunt pe acoperișuri”).

Îngrozit de corupția de la Roma și sigur de principiile sale, Luther a refuzat să accepte autoritatea absolută a Bisericii, supunându-se numai „Scripturii și raționamentului pur”. Însă Carol nu putea să tolereze ca „un singur călugăr, înșelat de propria judecată” să concluzioneze cu aroganță că „toți creștinii de până acum au greșit”.

Procurorii și-au formulat acuzarea, cu care călugărul în vârstă de 38 de ani a refuzat să fie de acord. În cele din urmă, în acea zi de 18 aprilie, Luther și-a încheiat apărarea cu celebrele cuvinte: „Hier stehe ich. Ich kann nicht anders”. („Mă aflu aici. Nu aș putea face altceva”).

Luther a fost condamnat, însă împăratul, care îi promisese anterior că va fi lăsat în libertate, a refuzat să-l aresteze.

Carol și-a petrecut restul de 37 de ani de viață încercând, fără nici un succes, să pună capăt lucrurilor începute de Luther.

Luther și-a petrecut restul de 25 de ani de viață predicând aceeași „erezie” în Germania protestantă.

Tot la 18 aprilie:

1480: Se naște Lucrezia Borgia, fiica nelegitimă a viitorului Papă Alexandru al VI-lea.

1506: Este pusă piatra de temelie a noii catedrale San Pietro din Roma.

1593: Este acceptat spre publicare poemul lui Shakespeare „Venus și Adonis”.

1775: Paul Revere merge călare din Boston până în Concord să-i avertizeze pe compatrioții săi revoluționari americani că se apropiau trupele britanice.

