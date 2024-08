Miercuri 28 august orele 17.00 vor sosi din Grecia spre închinare la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi Brâul Maicii Domnului și un fragment din Moaștele Sfântului Nectarie de Eghina. Cinstitele odoare vor rămâne la mănăstire spre închinare până pe 3 septembrie. În data de 30 august Mănăstirea Sihăstria Râșcăi sărbătorește Hramul Sfântului Ioan de la Râșca și Secu. Cu acest prilej se va face și sfințirea Paraclisului cu Hramul ,,Prodromița”. Slujba va fi oficiată de Arhiepiscopul Calinic al Sucevei împreună cu alți șapte ierarhi.

