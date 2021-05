Duminică, 16 mai 2021, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a sfințit locul și a pus piatra de temelie pentru un nou lăcaș de cult în parohia Brodina de Sus, pe locul în care în luna ianuarie a acestui an biserica a ars în totalitate. Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din care a făcut parte și părintele Ionel Constantin Maloș, protoiereu al protopopiatului Rădăuți.

Alături de credincioși, la eveniment au participat fostul preot slujitor, părintele Ioan – Bogdan Dumitriu, și noul preot, astăzi instalat, părintele Gheorghe – Dumitru Creuco, precum și primarul localității Izvoarele Sucevei, de care aparține Parohia Brodina de Sus.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic i-a îndemnat pe cei prezenți la unitate. Părintele Arhiepiscop a menționat faptul că biserica va fi construită în cimitirul parohiei, pe vechiul amplasament, arătând prin aceasta comuniunea înaintașilor trecuți la Domnul cu cei care astăzi au datoria de a rezidi biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. De altfel, Înaltpreasfinția Sa a reamintit celor prezenți că „bisericile noastre sunt mărturii văzute ale Învierii Domnului!”.

În continuare, ierarhul a vorbit despre importanța rugăciunii în zidirea bisericii, amintind despre experiența sa în ctitorirea a numeroase lăcașuri de cult din Arhiepiscopia Iașilor. „Astăzi am venit să pun plămadă, cuibul. Știți cum se pune cuibul într-un aluat? Și acel cuib face să crească aluatul? Așa am venit și noi să punem acest cuib, numită piatră de temelie, care reprezintă începutul, un fel de Alfa și Omega al acestei biserici și care nu este altcineva decât Hristos. Încercați ca fiecare dintre frățiile voastre să vă înveșniciți prin faptul creator. Prin multul sau prin puținul frățiilor voastre. Și dacă nu aveți să contribuiți cu multul sau cu puținul despre care facem vorbire, luați Psaltirea și citiți o catismă pentru a-i ține sănătoși pe cei care sunt implicați într-o astfel de sfântă lucrare. Aș vrea în schimb să vă atrag atenția, ca unul care am ctitorit în Eparhia Iașilor 400 de biserici; într-un singur an am pus piatra de temelie pentru 300 de biserici. Deci vin cu o anumită experiență. Eu însumi am ctitorit câteva mănăstiri tot de pe iarbă verde. Atunci când se face o biserică, toate duhurile rele din cer se războiesc. Într-un astfel de demers, care vizează o lucrare legată de mântuirea sufletului, avem nevoie de foarte multă rugăciune. Sigur, au fost neînțelegeri legate de locul de aici, dar aș vrea să vă spun că pe locul pe care se așază Proscomidia, prima parte a Sfintei Liturghii, morții cu viii sunt într-o unitate perfectă și nu se poate Proscomidie fără ca acolo să fie și cei care deja s-au strămutat la lăcașurile de veci. Niciunde nu îi șade mai bine unei biserici ca în mijlocul celor strămutați, ea se focalizează în jurul celor plecați.”

Lucrările pentru zidirea lăcașului de cult vor începe în cel mai scurt timp. Biserica nouă va avea demisol, iar turnul clopotniței va fi deasupra intrării în biserică.

Toți cei care doresc să fie alături de credincioșii din Brodina de Sus, greu încercați de de incendiul care le-a distrus biserica parohială, o pot face printr-o donație pentru reconstrucția acesteia.

