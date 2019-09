Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava a adunat aproape 300 de saci de deșeuri de pe cursurile râurilor Suceava, Bistrița și Moldova dar și din alte zone ale județului în cadrul campaniei naționale ”Let`s Do It, Romania”. Șeful instituției, Daniel Drăgoi, care a participat la acțiunea de ecologizare, a declarat că SGA a acționat cu 83 de voluntari. ” La Suceava am adunat 40 de saci,la Câmpulung 50 saci, la Vatra Dornei 20 saci, la Gura Humorului 60 saci, pe Suha 15 saci, la Bogdănenești 20 saci, iar la Putna, Dolhasca, Siret, Liteni 1, Moara, Satu Mare, Sucevița, Frumosu, Lespezi, Horodnic de jos, Moldovița, Brodina, Zvorâștea, Todirești, Vlădenini, Dolhești 80 de saci. Pe total județ s-au strâns 285 saci”, a spus Drăgoi.