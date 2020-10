Iată că s-a întors roata! Shania Twain, în vârstă de 55 de ani, a recunoscut public că este o mare admiratoare a cântărețelor Miley Cyrus și Lady GaGa. Cântăreața care a dat lovitura cu piesa ”Man I Feel Like a Woman” și apoi cu ”From this moment on” recunoaște că cele două cântărețe din generația tânără scriu ”frumos, încă de pe acum istoria, muzicii”, notează click.ro.

Cântăreața canadiană Shania Twain a declarat în timpul unei emisiuni radiofonice de la ”Home Now Radio”, potrivit sursei citate: ”Știu că poate părea un pic ciudat pentru că sunt un fan înrăit al acestei artiste, dar acesta e adevărul. Toată lumea o cunoaște pe plan internațional ca fiind Hannah Montana și bine face pentru că acel rol a fost începutul unei frumoase cariere. O cunosc bine încă de la începutul parcursului ei artistic. Îl știu pe tatăl ei pentru că am debutat amândoi și am făcut înregistrări în același studio din Nashville. Am fost la o petrecere la vremea aceea în Nashville și Billy Ray Cyrus a venit la braț cu o frumoasă blondă, cu ochi albaștri și ne-a anunțat că vor deveni părinți. După câteva luni se năștea Miley. Îi ascult piesele și mă minunez cât de frumos se dezvoltă acest copil din Hannah Montana într-o adevărată divă”.

