Daca ai vizionat numai cateva minute din Basic Instinct, stii cat de mult si-a pus amprenta actrita Sharon Stone asupra culturii populare moderne. Si, mai important, stii ce impact are aceasta asuora stilului si asupra frumusetii.

De zeci de ani, ea a fost unul dintre simbolurile feminitatii si frumusetii in America. Desi acest lucru ii creeaza mereu provocari, deoarece trebuie sa apara impecabila in orice clipa, ea insista ca „ar trebui sa acceptam [frumusetea] si sa ne bucuram de ea ca si cand ar fi un dar din partea naturii”.

In timp ce in fiecare interviu oamenii o abordeaza in teme precum: personalitatea, caracterul, succesul, este imposibil ca discutiile sa nu ajunga si in directia frumusetii. Asadar, in unul dintre interviurile acordate de curand revistelor de moda, actrita si-a dezvaluit cateva dintre obiceiurile de baza in make-up si infrumusetare pe care ea le adora si le foloseste zilnic.

Care sunt principalele obiceiuri ale celebrei Sharon Stone in ceea ce priveste infrumusetarea?

Se pare ca actrita foloseste foarte multe rujuri si adora cremele de corp clasice, bazate pe ingrediente naturale, dar care sunt si accesibile ca pret. Nici in ceea ce priveste partea de tratamente faciale actrita nu se da in laturi. Alege intotdeauna tot ce e mai bun pentru ingrijirea tenului sau.

Iata doar cateva din obiceiurile pe care le practica actrita in rutina sa zilnica de infrumusetare!

– Cum isi pregateste machiajul pentru la munca – intotdeauna isi machiaza ochii, inainte de a aplica baza machiajului. Acest secret spune ca l-a invatat studiind-o la Bette Davis – un adevarat icon in teatrul american din secolul trecut.

– Cum isi pregateste machiajul in general, oriunde s-ar afla – intotdeauna foloseste o crema de hidratare pentru fata, inainte de a-si aplica machiajul. De cele mai multe ori foloseste cremele Rich Moisture de la Avon. Acest secret l-a deprins de la mama sa, spune actrita.

Cel mai mare regret cu privire la aspectul sau – regreta amarnic faptul ca nu si-a scos frumusetea naturala in evidenta atunci cand era mai tanara. Cand esti tanar, spune ea, niciun machiaj nu va bate frumusetea si dragalasenia chipului tau.

Ce are mereu in poseta actrita?

Atunci cand vine vorba despre frumusete, actrita isi poarta mereu produsele norocoase, asa cum le spune ea, la ea in poseta. Nu vor lipsi niciodata de acolo, parfumul sau preferat, Kai, 4 – 5 nuante de ruj, in functie de tinuta si de eveniment, crema sa hidratanta pentru fata de la Welda si paleta de farduri.

Ce foloseste atrita pentru o piele catifelata?

Se bucura mereu de variatii diverse de scrub atunci cand isi face dus. Intotdeauna se asigura ca pielea sa sa aiba parte de hidratare corecta si de gingasie.

Ce foloseste pentru baie?

Spuma de baie este nelipsita de pe rafturile sale. Foloseste diverse spumante si produse de baie, insa ultimul si preferatul sau este chiar un spumant de baie Happy Buddha.

In afara de aceste obiceiuri si produse, actrita considera ca este foarte important sa iti cureti mereu pielea si sa folosesti din abundenta apa si scrub, la fiecare dus. Dupa cum spune chiar ea, e un pic scandinava in ceea ce priveste igiena, fiind axata pe simplitate si rigurozitate atunci cand isi curata pielea.