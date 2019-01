Shawn Mendes a mărturisit că este „foarte emoționat” înainte de gala de decernare a premiilor Grammy, de luna viitoare, mai ales că a fost niminalizat la două categorii.

Starul în vârstă de 20 de ani se află în cursa pentru câștigarea trofeului ‘Cântecul anului’, cu piesa ‘In My Blood’, și în cea pentru obținerea premiului pentru ‘Cel mai bun album pop’.

Într-un video postat pe rețeaua de socializare Instagram, Shawn Mendes spune, potrivit contactmusic.com: „Mă gândeam că sunt foarte emoționat pentru seara de decernare a premiilor Grammy și la ce mă emoționează atunci când sunt pe scenă și cânt și am realizat că îmi pasă foarte mult de ceea ce cred oamenii – fie că este vorba despre cei din public ori despre cei din ‘online’. Stau și mă gândesc uneori: ‘Bine, ce trebuie să fac de data aceasta pentru a impresiona oamenii?’ și realizez că nu am foarte multe de făcut – trebuie doar să îmi cânt melodia și să o trăiesc la intensitate maximă. Am nevoie de ‘pielea de găină’, trebuie să simt piesa, acesta este singurul mod în care pot transmite – doar dacă simt și eu. Dacă ești pasionat cu adevărat de ceva ori dacă faci lucrurile în felul tău… scopul nu este să impresionezi oamenii, dacă este cineva pe care ar trebui să impresionezi – tu ești acela.”