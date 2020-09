Vineri seară Serviciul Poliției Rutiere 9 Șcheia a fost sesizată la 112 că în comuna Stroiesti, a avut loc un eveniment rutier, iar conducatorul auto este posibil baut.

La fata locului s-a constatat faptul că un autoturism se afla avariat pe mijlocul carosabilului, pe str. Săliștei, în dreptul Bisericii Adormirea Maicii Domnului din localitatea Stroiești iar în afara părții carosabile parcat regulamentar se afla un alt autoturism, de asemenea era avariat.

Martorii au precizat că la volanul autoturismului aflat pe partea carosabilă se afla un bărbat din localitatea Stroiești, sub influența băuturilor alcoolice și după producerea evenimentul rutier a plecat înspre locuința sa.

Șoferul de 45 de ani a fost identificat la locuința sa și, întrucât emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea indicată fiind de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior i s-au recoltat două monstre de sînge, în vederea stabilirii gradului de îmbibație alcoolică în sânge.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.