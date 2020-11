S-a lansat de mică în industria muzicală, dar iată că acum a schimbat foaia şi face bani frumoşi din parfumuri. Denisa Tănase (33 ani), cunoscută ca membră a trupei Bambi, în care activează de la vârsta de 12 ani împreună cu sora ei, Raluca Tănase, şi-a ales o altă traiectorie profesională şi pare că a fost inspirată, notează click.ro.

Pasionată de industria parfumeriei, Denisa Tănase s-a pus pe treabă. Întâi a făcut un curs de lux de acest gen, Summer School la ISIPCA – Paris, una dintre cele mai renumite şcoli de parfumerie din lume, înfiinţată de Guerlain. A avut şi un ajutor şi susţinător de nădejde, în prezenţa iubitului său, omul de afaceri Mircea Brânzei. Fire ambiţioasă şi muncitoare, Denisa a reuşit acum ceva care a luat-o şi pe ea prin surprindere, mai scrie sursa citată.

Are propriul brand de parfumuri şi produse cosmetice, My Geisha, pe care îl îmbunătăţeşte pe zi ce trece şi deschide magazine pe bandă rulantă. În decursul unui singur an, artista a inaugurat aproape 25 de magazine în toată ţara, urmând ca în luna decembrie să deschidă un altul în Viena, dar şi un magazin în regim de franciză la Bruxelles.

“În Dubai am dat avans pentru 2 apartamente, plătim rate până în 2024. Sunt apartamente pe plajă, pe care le vom închiria în regim hotelier”, a mărturisit Denisa Tănase pentru Click!

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/din-afacerea-cu-parfumuri-si-luat-doua-apartamente-dubai