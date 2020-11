Vineri seară lucrătorii Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți au fost sesizați la 112 de către o tânără de 20 ani din Grămești, despre faptul că un bărbat de 27 ani, concubinul său, este agresiv și provoacă scandal la domiciliu.

Bărbatul locuiește împreună cu tânăra de 20 de ani și cei 2 copii minori într-un imobil situat în com. Grămești.

La 27.11.2020, bărbatul s-a prezentat la domiciliu sub influența băuturilor alcoolice și pe fondul unor discuții contradictorii și a consumului exagerat de alcool, sus-numitul a agresat-o fizic pe concubina sa, respectiv a lovit-o în mai multe rânduri cu palmele în zona feței. De asemenea, i-a adresat acesteia amenințări cu acte de violență.

Victima nu prezenta leziuni vizibile, aceasta refuzând transportul la o unitate medicală în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate.

A fost întocmit chestionarul de evaluare a riscului, rezultând că ,, există risc iminent” , situație în care a fost emis ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile, începând cu data de 28.11.2020, ora 00.00 până la data de 03.12.2020, ora 00.00.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „violență în familie” și ,,amenințare”, cauza urmând a fi soluționată procedural de către lucrătorii Postului de Poliție Grămești.