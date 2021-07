În ziua de 24 iulie, în jurul orei 1900, un bărbat de 65 ani, din com. Cacica, jud. Suceava, în timp ce conducea bicicleta pe D.C.17, de pe raza localităţii Cacica, jud. Suceava, s-a dezechilibrat, a pierdut controlul asupra direcţiei de mers, căzând pe partea carosabilă.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a biciclistului, care a fost transportat la Spitalul Orășenesc Gura Humorului.

Biciclistul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,74 mg/l alcool în aerul expirat, după care i-a fost prelevată o mostră biologică în vederea stabilirii alcoolemiei din sânge.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

