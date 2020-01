Un bărbat de 41 de ani, din Ostra, și-a pierdut viața, după ce a căzut dintr-un utilaj forestier TAF. Bărbatul se afla pe troliul din spatele vehiculului condus de un consătean de-al său, în vîrstă de 43 de ani. Victima s-a dezechilibrat și a căzut pe drumul județean 177A, la Ostra, pe o porțiune cu denivelări. Conducătorul TAF-ului a fost verificat cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au întocmit un dosar penal, iar cercetările sînt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului mortal.

