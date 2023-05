O șoferiță de 37 de ani din municipiul Suceava s-a ales cu dosar penal după ce a fost prinsă la volanul BMW-ului de către polițiștii de la secția din Burdujeni deși avea permisul suspendat pentru abateri la regimul rutier. Femeia a fost oprită la control duminică după amiază de către polițiști pentru că avea folii neomologate pe geamurile laterale din față. La control oamenii legii au văzut că șoferița nu avea drept de a conduce permisul fiind suspendat.

, 2.0 out of 10 based on 1 rating